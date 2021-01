Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

January 13, 2021 10:59 ET

January 13, 2021 10:59 ET

Selskabsmeddelelse nr. 2/2021

Holbæk, den 13. januar 2021

Indberetningspligtiges handler med Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 meddeles, at Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (”Sparekassen”) har modtaget vedhæftede meddelelser om transaktioner med Sparekassens aktier foretaget mellem nærtstående til et ledelsesmedlem i Sparekassen.

Som det fremgår af de vedhæftede meddelelser, er handlerne foretaget d. 22. december 2020, men på grund af en menneskelig fejl har Sparekassen ikke tidligere modtaget meddelelse herom.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Adm. direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftede filer