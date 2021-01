Selskabsmeddelelse nr. 2/2021



DFDS’ foreløbige, ureviderede EBITDA før særlige poster for 2020 blev øget til DKK 2,73 mia. som følge af den britiske lageropbygning forud for Brexit, der blev mere omfattende end forventet. Intervallet for resultatforventningen var DKK 2,5-2,7 mia.

Den positive indtjeningseffekt af lageropbygningen blev delvist opvejet af en tilbageførsel i 4. kvt. 2020 af en statslig kompensation vedrørende faste omkostninger rapporteret i 2. kvt. 2020 på DKK 50 mio. Ansøgningen om kompensationen trækkes tilbage i lyset af forbedringen i DFDS’ indtjening.

Som tidligere meddelt er DFDS’ rapport for 4. kvt. 2020 og forventninger til 2021 planlagt til udsendelse 10. februar 2021.

