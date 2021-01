Communiqué de presse

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Levallois-Perret, 13 janvier 2021, 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 453 titres ADUX

Espèces : 54.766,71 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

Espèces : 70.510,04 euros

Au cours du 2e semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 46 148 titres 69 080,68 € 208 transactions Ventes 41 715 titres 64 844,02 € 180 transactions







Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2020 1 1 1,48 01/07/2020 1 1 1,48 02/07/2020 1 1 1,5 02/07/2020 1 1 1,5 03/07/2020 3 680 1017,76 06/07/2020 1 500 765 06/07/2020 1 82 123 08/07/2020 1 1 1,49 08/07/2020 2 471 683 09/07/2020 2 2 2,93 09/07/2020 2 2 2,87 13/07/2020 2 400 587,52 10/07/2020 1 207 306,36 14/07/2020 1 1 1,49 13/07/2020 4 569 823,34 15/07/2020 2 50 76,97 14/07/2020 1 1 1,49 16/07/2020 2 501 771,49 15/07/2020 2 501 756,51 17/07/2020 2 2 3,02 16/07/2020 2 6 8,91 21/07/2020 3 42 58,35 17/07/2020 2 20 29,44 22/07/2020 1 300 408 20/07/2020 3 1146 1639,58 24/07/2020 1 1 1,35 21/07/2020 4 1190 1612,81 28/07/2020 1 1 1,36 23/07/2020 2 306 412,98 29/07/2020 1 1 1,36 24/07/2020 1 1 1,35 30/07/2020 1 270 359,1 27/07/2020 2 875 1175,21 31/07/2020 2 403 519,83 28/07/2020 1 1 1,36 03/08/2020 1 1 1,29 29/07/2020 2 66 87,81 04/08/2020 1 1 1,32 30/07/2020 2 1000 1280 05/08/2020 2 3 4,02 31/07/2020 2 7 8,82 06/08/2020 1 1 1,34 03/08/2020 1 1 1,29 10/08/2020 2 286 380,38 04/08/2020 1 1 1,32 11/08/2020 2 618 844 05/08/2020 2 497 641,18 12/08/2020 1 1 1,39 06/08/2020 1 1 1,34 13/08/2020 1 1 1,39 07/08/2020 1 500 665 14/08/2020 1 200 283 10/08/2020 1 1 1,33 17/08/2020 2 216 311,04 12/08/2020 1 1 1,39 19/08/2020 2 459 674,68 13/08/2020 2 501 696,39 21/08/2020 1 1 1,46 17/08/2020 1 1 1,44 24/08/2020 1 1 1,46 18/08/2020 1 100 144 25/08/2020 1 250 350 19/08/2020 1 1 1,44 26/08/2020 1 200 280 20/08/2020 1 100 146 27/08/2020 1 250 350 21/08/2020 1 1 1,46 28/08/2020 1 200 280 24/08/2020 3 728 1034,27 31/08/2020 4 1501 2206,47 31/08/2020 1 1 1,4 01/09/2020 1 1 1,47 01/09/2020 2 501 736,47 02/09/2020 2 501 761,47 02/09/2020 1 1 1,49 03/09/2020 2 1000 1580 03/09/2020 2 155 236,7 04/09/2020 1 1 1,59 04/09/2020 2 223 345,69 07/09/2020 1 500 790 07/09/2020 2 510 790,5 08/09/2020 1 500 785 08/09/2020 2 451 697,56 09/09/2020 1 500 755 09/09/2020 6 2400 3599,52 10/09/2020 1 1 1,48 10/09/2020 1 1 1,48 11/09/2020 2 700 1021,02 11/09/2020 1 500 725 14/09/2020 1 90 130,5 14/09/2020 1 330 468,6 15/09/2020 2 501 751,45 15/09/2020 1 1 1,47 16/09/2020 2 161 246,3 16/09/2020 1 1 1,5 17/09/2020 2 501 766,48 17/09/2020 2 37 55,5 18/09/2020 1 1 1,54 18/09/2020 1 1 1,54 22/09/2020 1 1 1,5 21/09/2020 2 600 909 23/09/2020 1 1 1,48 22/09/2020 2 47 69,12 24/09/2020 1 1 1,44 23/09/2020 2 501 721,49 25/09/2020 1 1 1,41 24/09/2020 2 501 706,46 28/09/2020 1 1 1,41 25/09/2020 1 1 1,41 29/09/2020 1 1 1,4 28/09/2020 1 1 1,41 30/09/2020 1 100 139 29/09/2020 1 1 1,4 01/10/2020 1 1 1,35 30/09/2020 1 500 680 02/10/2020 1 1 1,35 01/10/2020 1 1 1,35 06/10/2020 1 1 1,39 02/10/2020 1 1 1,35 07/10/2020 2 655 884,58 05/10/2020 1 10 13,6 08/10/2020 2 17 23,09 08/10/2020 1 1 1,33 09/10/2020 1 1 1,35 09/10/2020 1 1 1,35 12/10/2020 1 1 1,34 12/10/2020 2 82 106,64 13/10/2020 2 501 681,36 13/10/2020 1 1 1,35 15/10/2020 1 100 133 16/10/2020 2 890 1145,34 16/10/2020 1 250 332,5 19/10/2020 2 515 669,96 20/10/2020 1 500 665 21/10/2020 2 543 718,39 22/10/2020 1 50 66 23/10/2020 1 1 1,29 23/10/2020 1 1 1,29 26/10/2020 1 1 1,35 26/10/2020 1 1 1,35 27/10/2020 2 150 193,53 27/10/2020 1 1 1,32 28/10/2020 1 1 1,29 28/10/2020 1 1 1,29 29/10/2020 1 1 1,29 29/10/2020 1 1 1,29 30/10/2020 1 1 1,26 30/10/2020 2 501 646,24 02/11/2020 1 1 1,24 02/11/2020 1 1 1,24 03/11/2020 1 1 1,29 03/11/2020 2 501 656,31 04/11/2020 1 1 1,29 04/11/2020 4 1501 2011,34 05/11/2020 1 1 1,37 05/11/2020 2 501 701,35 09/11/2020 1 1 1,4 09/11/2020 2 501 716,38 10/11/2020 2 501 711,47 10/11/2020 1 1 1,45 11/11/2020 2 501 691,43 11/11/2020 2 83 119,49 13/11/2020 3 113 152,45 16/11/2020 3 916 1258,22 16/11/2020 1 1 1,33 17/11/2020 1 1 1,39 17/11/2020 1 1 1,39 18/11/2020 3 1001 1436,44 18/11/2020 1 1 1,39 19/11/2020 2 501 751,5 19/11/2020 1 1 1,48 20/11/2020 1 500 745 20/11/2020 2 297 437,21 23/11/2020 2 1000 1555 24/11/2020 7 3001 4681,56 24/11/2020 7 2820 4639,46 25/11/2020 7 2701 4246,51 25/11/2020 3 1295 2065,91 26/11/2020 3 1100 1737,45 26/11/2020 4 2000 3282,6 27/11/2020 3 1500 2370 27/11/2020 1 500 805 30/11/2020 6 2700 4162,05 30/11/2020 1 500 790 01/12/2020 3 914 1406,19 01/12/2020 2 1000 1580 02/12/2020 3 852 1328,95 03/12/2020 4 569 917,63 03/12/2020 3 1500 2355 04/12/2020 1 128 199,68 04/12/2020 6 2256 3434,31 08/12/2020 1 69 104,88 07/12/2020 2 700 1077,02 10/12/2020 1 500 765 08/12/2020 3 1195 1808,27 11/12/2020 1 500 780 09/12/2020 1 500 737,5 15/12/2020 2 6 9,45 10/12/2020 1 121 181,5 16/12/2020 1 1 1,58 11/12/2020 1 50 76 17/12/2020 1 1 1,6 14/12/2020 1 500 760 22/12/2020 2 501 786,57 15/12/2020 2 501 761,57 23/12/2020 1 1 1,56 16/12/2020 2 501 776,6 28/12/2020 2 1000 1585 17/12/2020 2 127 198,16 29/12/2020 9 4001 6706,48 21/12/2020 3 856 1345,2 30/12/2020 5 2500 4700 22/12/2020 2 501 766,53 31/12/2020 5 2500 4445 23/12/2020 2 600 927 24/12/2020 2 508 777,49 28/12/2020 1 500 780 29/12/2020 2 11 17,27 30/12/2020 4 2000 3435

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital de AdUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com

