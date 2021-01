January 13, 2021 12:01 ET

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLANET MEDIA (FR0010211037 – ALPLA FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :

13,314 titres

6,716.16 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 54,251 titres 63,482.23 EUR 434 transactions VENTE 50,874 titres 62,164.03 EUR 360 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

9,937 titres

8,641.47 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,857 titres

16,308.28 Euros en espèce

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l’acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc ( lien ), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des + 55 ans : actu, , santé, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr .

ANNEXES

Achats Vente ALPLA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 434 54 251 63 482,23 360 50 874 62 164,03 20200701 1 1 1,18 3 262 309,16 20200702 3 451 503,63 1 1 1,13 20200703 1 1 1,12 1 1 1,12 20200706 2 291 317,21 1 1 1,11 20200707 1 1 1,10 1 1 1,10 20200708 1 1 1,10 1 1 1,10 20200709 2 271 295,42 1 1 1,12 20200710 1 1 1,08 1 1 1,08 20200713 1 1 1,09 1 1 1,09 20200714 4 621 650,59 1 1 1,09 20200715 1 1 1,03 2 201 209,03 20200716 1 1 1,04 11 2 501 2 855,84 20200717 4 741 849,65 11 1 961 2 554,85 20200720 5 991 1 206,55 1 1 1,25 20200721 4 521 620,32 2 2 2,46 20200722 3 401 471,41 4 641 787,01 20200723 4 501 606,44 1 1 1,24 20200724 7 1 261 1 421,61 1 1 1,21 20200727 4 641 697,10 1 1 1,10 20200728 4 411 446,11 11 2 541 3 091,61 20200729 5 931 1 174,43 2 2 2,66 20200730 5 851 1 039,99 2 2 2,58 20200731 4 372 445,11 3 305 378,28 20200803 4 551 665,36 2 104 131,04 20200804 6 671 777,62 2 101 120,22 20200805 2 211 244,77 1 1 1,17 20200806 2 141 163,59 1 1 1,19 20200807 4 443 608,75 15 3 551 4 677,10 20200810 2 191 263,62 11 2 011 3 027,12 20200811 6 981 1 386,60 1 1 1,50 20200812 3 391 532,10 1 1 1,40 20200813 3 391 520,35 1 1 1,35 20200814 2 201 265,33 1 1 1,33 20200817 4 461 601,55 1 1 1,35 20200818 1 1 1,29 11 2 221 3 051,29 20200819 5 851 1 370,20 10 1 511 2 649,80 20200820 6 1 191 1 844,98 6 871 1 457,08 20200821 4 531 820,18 3 331 531,48 20200824 6 1 181 1 770,24 1 1 1,54 20200825 5 773 1 164,48 8 1 381 2 121,77 20200826 6 1 101 1 634,82 1 1 1,52

20200827 3 441 632,87 4 578 855,20 20200828 3 461 666,18 1 1 1,48 20200831 7 1 071 1 488,94 1 1 1,44 20200901 1 1 1,33 2 281 382,13 20200902 2 151 199,32 5 1 021 1 420,52 20200903 10 1 606 2 126,12 1 1 1,34 20200904 4 621 800,60 3 534 722,81 20200907 4 601 786,83 1 1 1,33 20200908 4 551 721,44 1 1 1,34 20200909 4 451 586,34 1 1 1,34 20200910 5 587 841,79 12 3 044 4 397,62 20200911 6 891 1 278,66 1 1 1,46 20200914 4 591 809,19 1 1 1,39 20200915 1 1 1,37 2 311 429,17 20200916 1 1 1,38 1 1 1,38 20200917 4 401 542,58 1 1 1,38 20200918 5 460 611,10 1 1 1,37 20200921 3 321 406,08 1 1 1,28 20200922 1 1 1,28 2 341 436,48 20200923 3 321 399,68 1 1 1,28 20200924 2 151 187,27 1 1 1,27 20200925 3 301 368,74 1 1 1,24 20200928 1 1 1,25 5 702 891,35 20200929 3 441 553,69 2 101 131,29 20200930 1 1 1,27 2 141 183,27 20201001 3 230 295,84 2 141 187,52 20201002 3 241 308,70 1 1 1,30 20201005 2 121 151,27 1 1 1,27 20201006 1 1 1,24 1 1 1,24 20201007 2 121 148,86 1 1 1,26 20201008 3 221 270,84 1 1 1,24 20201009 6 591 710,04 1 1 1,24 20201012 6 441 506,83 2 2 2,46 20201013 4 211 238,54 1 1 1,14 20201014 4 211 225,77 1 1 1,07 20201015 1 1 1,13 1 1 1,13 20201016 3 161 176,42 1 1 1,12 20201019 3 151 166,91 1 1 1,11 20201020 4 181 202,93 1 1 1,13 20201021 2 71 78,11 1 1 1,11 20201022 3 131 142,20 1 1 1,10 20201023 1 1 1,10 4 1 101 1 230,70 20201026 3 181 198,31 1 1 1,11 20201027 6 421 439,59 2 101 113,09 20201028 6 401 402,22 1 1 1,02 20201029 5 351 332,94 2 2 1,95 20201030 3 151 144,27 5 1 148 1 137,28 20201102 3 191 188,22 3 501 521,02 20201103 6 481 468,35 2 116 121,80 20201104 4 251 236,07 2 31 30,07 20201105 11 901 808,16 11 3 049 2 973,19 20201106 4 411 354,50 12 3 051 2 893,85 20201109 2 191 173,81 5 991 952,01 20201110 7 1 481 1 420,23 1 1 0,98 20201111 3 371 353,33 4 881 871,03 20201112 1 1 1,01 1 1 1,01 20201113 4 641 631,06 1 1 1,01 20201116 3 291 286,01 2 321 324,21 20201117 1 1 1,01 1 1 1,01 20201118 1 1 1,00 1 1 1,00 20201119 2 161 158,60 1 1 1,00 20201120 4 581 566,14 1 1 0,99 20201123 2 151 145,72 11 2 591 2 694,47 20201124 6 1 061 1 095,84 1 1 1,04 20201125 2 181 181,00 5 1 031 1 083,30 20201126 5 911 923,16 10 1 781 1 961,46 20201127 1 1 1,05 7 1 371 1 479,65 20201130 1 1 1,08 3 361 392,88 20201201 3 531 557,58 2 201 219,08 20201202 1 1 1,09 2 201 219,09 20201203 2 241 250,66 11 1 501 1 694,36 20201204 5 1 131 1 289,57 2 161 191,57 20201207 1 1 1,15 7 1 061 1 261,65 20201208 4 711 813,99 3 321 386,99 20201209 2 291 343,40 2 121 147,60 20201210 3 541 625,08 2 161 193,18 20201211 1 1 1,18 1 1 1,18 20201214 2 291 331,76 1 1 1,16 20201215 3 531 597,63 1 1 1,13 20201216 2 281 311,94 1 1 1,14 20201217 1 1 1,13 4 511 591,63 20201218 2 271 311,67 1 1 1,17 20201221 5 851 972,77 1 1 1,17 20201222 2 221 249,76 1 1 1,16 20201223 0 0 0,00 0 0 0,00 20201224 0 0 0,00 0 0 0,00 20201225 0 0 0,00 0 0 0,00 20201228 0 0 0,00 0 0 0,00 20201229 12 3 030 2 121,00 0 0 0,00 20201230 9 1 721 1 478,89 4 441 393,74 20201231 3 801 677,16 1 1 0,86

