Ne pas distribuer via les agences de presse américaines ni diffuser aux États-Unis

MONTRÉAL, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) est heureuse d'annoncer la conclusion d’un accord avec BMO Marchés des capitaux (« BMO »), en vertu duquel BMO a accepté d’acquérir, par voie de prise ferme, 10 345 000 actions ordinaires (les « Actions ordinaires »), au prix de 1,45 $CA par Action ordinaire (le « Prix de l'offre ») pour un produit brut d'environ 15 millions $CA (le « Placement public »). La Société a accordé à BMO une option, pouvant être levée, en tout ou en partie, et , et de temps à autre, pendant une période de 30 jours à compter de la Date de clôture (telle que définie ci-après), pour acheter au Prix de l'offre jusqu'à 1 551 750 Actions ordinaires additionnelles, représentant 15,0 % du nombre d'Actions ordinaires émises dans le cadre du Placement public, afin de pourvoir à toute surallocation, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. La clôture du Placement public est prévue pour le ou vers le 20 janvier 2021 (la « Date de clôture ») et est assujettie à l'obtention par Nouveau Monde de toutes les autorisations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle lance de manière concomitante un placement privé sans courtier pour un produit brut total d'environ 5 millions $CA, selon les mêmes conditions que le Placement public, auprès d’investisseurs institutionnels (le « Placement privé »). En outre, les investisseurs participant au Placement privé auront chacun la possibilité d'acheter un certain nombre d'Actions ordinaires additionnelles représentant jusqu'à 15 % du nombre d'Actions ordinaires souscrites par chacun d'entre eux à la clôture. Toutes les Actions ordinaires émises dans le cadre du Placement privé seront soumises à une période de restriction réglementaire au Canada de quatre mois et un jour. La clôture du Placement privé est prévue pour le début du mois de février 2021 et sera soumise à l'obtention par Nouveau Monde de toutes les autorisations réglementaires requises, y compris l'approbation du TSXV. La clôture du Placement privé et celle de du Placement public ne sont pas conditionnelles l'une à l'autre.

Pallinghurst Group, qui détient actuellement environ 20 % des actions ordinaires de la Société, a indiqué qu'il avait l'intention de participer au prorata de sa participation actuelle au Placement public et au Placement privé.

Le produit net de l'Émission publique et du Placement privé sera utilisé pour le développement du projet de graphite à valeur ajoutée de Bécancour, l'ingénierie détaillée de la mine et du concentrateur du projet Matawinie et les frais généraux et administratifs de la Société.

Dans le cadre du Placement public, les Actions ordinaires seront offertes par le biais d'un supplément de prospectus dans toutes les provinces du Canada (à l'exception des territoires) et peuvent également être offertes par le biais d'un placement privé aux États-Unis.

Les titres offerts n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et, par conséquent, ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États- à moins que les titres ne soient inscrits ou qu’une dispense des exigences d’inscription n’ait été obtenue. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et aucun titre ne sera vendu, dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.





Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://nouveaumonde.group/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux relatifs au Placement public et au Placement privé, à l'utilisation prévue des produits, à la date de clôture prévue du Placement public et du Placement privé, à l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, à l'intention Pallinghurst Group de participer au Placement public et au Placement privé, ainsi que le paragraphe « A propos de Nouveau Monde » qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où elles sont faites, sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent directement ou indirectement affecter, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Certaines estimations ou hypothèses importantes faites par la Société dans ses énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la réalisation du Placement Public et du Placement privé, et l'obtention de toutes les approbations réglementaires et boursières requises. Rien ne garantit que ces hypothèses s'avéreront exactes. Il ne peut y avoir aucune garantie que les énoncés prospectifs s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer da manière importante de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. . Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont assujettis à ces mises en garde et à celles qui figurent dans nos autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de Nouveau Monde au : www.NouveauMonde.group/fr/.

Médias Julie Paquet Directrice, Communications +1 450-757-8905, poste 140 Investisseurs Christina Lalli Directrice, Relations avec les investisseurs +1 438-399-8665