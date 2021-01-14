- 與 Richard Childs 博士的合作獲得全球首個靶向腎細胞癌相關的人類內源性逆轉錄病毒潛在抗體



加州三藩市和中國蘇州, Jan. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具備精準抗體發現和開發能力的平台驅動型生物製藥企業天演藥業（蘇州）有限公司今日宣佈，圓滿完成與 Richard Childs 博士的合作中由天演藥業負責的抗體發現工作。Richard Childs 博士是美國國家衛生院 (NIH) 下屬國家心肺血液研究所移植免疫治療實驗室主任。作為此項合作的結果，由天演藥業發現的抗體已由 Childs 博士實驗室轉化為一種候選 CAR-T 細胞療法，用於腎細胞癌的潛在治療。根據國際諮詢機構 Frost & Sullivan 報告，腎細胞癌是成人最常見的一類腎癌。

人類內源性逆轉錄病毒 (HERV) 源於古代生殖細胞系感染外源性逆轉錄病毒，估計在人類基因組中最高可佔 8%。目前發現越來越多的 HERV 基因和蛋白質在不同類型癌症中表達，或可成為腫瘤免疫治療的新靶點。

Childs 博士表示：「天演藥業和國家心肺血液研究所共同發現和測試的新型抗體使我們得以開發首款靶向人類內源性逆轉錄病毒的 CAR-T 細胞療法，而該病毒在大多數透明細胞腎細胞癌中有表達。這是一項令人鼓舞的進展，它建立在我們幾十年來的研究基礎之上。我們一直在尋找方法來改造和增強免疫細胞靶向並殺死這類侵襲性腫瘤。我十分期待能在臨床試驗中進一步評估與開發這款新型 CAR-T 細胞療法和基於此抗體的其他療法。」

NIH 將領導並負責該 CAR-T 細胞療法的製造和臨床開發。

天演藥業聯合創始人、行政總裁兼董事長羅培志博士表示：「很榮幸天演藥業能與 Childs 博士及其實驗室團隊合作，針對腫瘤免疫療法的潛在靶點 HERV 系列進行開發。利用我們的 NEObody™ 技術，我們識別出了針對腎細胞癌中 HERV 表達靶點的新型抗體。據我們所知，這在以前從未實現過。我們期待著 Childs 博士實驗室根據天演藥業所發現抗體而率先進行的同類首創 CAR-T 細胞療法取得更多進展。與此同時，天演藥業將繼續推進 NEObody™ 和 SAFEbody™ 技術開發項目產品系列，以填補尚未滿足的臨床需求缺口。」

NEObody™ 是天演藥業動態精確抗體庫 (DPL) 平台的一部分，該平台將計算生物學與合成生物學相結合，可實現選擇具有新型表位、良好 CMC 特性、有效性與安全性並存的候選抗體用於下游開發。

關於天演藥業

天演藥業是一家由平台驅動、處於臨床階段的生物製藥公司，致力改變基於抗體的新型癌症免疫療法的發現和開發。結合計算生物學與人工智慧，天演藥業目前已建立基於新型免疫療法的獨特原創抗體產品系列，以解決尚未滿足的臨床需求。天演藥業已和多個全球知名合作夥伴達成策略合作關係，並以其前沿科技為合作夥伴的新藥研發提供協助。

前瞻性陳述

前瞻性陳述

本文包含前瞻性陳述，反映目前我們對未來活動的預期和看法，包括但不限於關於以下各項：天演藥業在研候選藥物的治療潛力和潛在的臨床開發和商業化計劃，天演藥業之策略和財務計劃與預期，以及財務預測。

在一些情況下，前瞻性陳述可經由類似「可能」、「將要」、「預期」、「預計」、「目標是」、「估計」、「試圖」、「計劃」、「相信」、「可能會」、「潛在」、「繼續」或其他類似表達作表述。這些前瞻性陳述主要基於我們當前對於我們認為可能會影響我們財務狀況、營運結果、商業策略和財務需求的未來事件的預期和預測。這些前瞻性陳述包括與以下內容相關的陳述：我們的目標和策略；我們未來的商業發展、財務狀況和營運結果；我們的臨床試驗和臨床前研究結果；NIH 與我們之間的預期合作；我們對與業務合作夥伴和其他利益相關方關係的預期；我們所涉行業的競爭；以及與我們行業相關的政府政策和法規。

雖然我們相信這些前瞻性陳述中表達的預期合理，但該等預期可能在其後被驗證為不準確。我們的實際結果可能與我們的預期存在重大差異。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、業績或成績與前瞻性陳述中的明示或暗示的前述實際結果、業績或成績存在重大差異。管理層預期及本報告中的任何前瞻性陳述也可能受到與若干其他因素相關的風險和不確定性的影響，其中許多是超乎天演藥業控制能力的因素。

本文所載資訊截至發佈之日，且除非法律要求，否則天演藥業不承擔更新或修改該等資訊的任何義務。