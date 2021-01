I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger:

ISIN Afdeling Pr. andel kr. DK0016048994 Globale Aktier Basis 4,10 kr. DK0010297118 Danske aktier 19,20 kr. DK0060009249 Korte obligationer 0,00 kr. DK0060009405 Lange obligationer 0,50 kr. DK0060361046 Bæredygtige Aktier 3,40 kr. DK0060360824 Globale Fokusaktier 5,00 kr. DK0060356392 Europæiske Virksomhedsobligationer SRI 1,20 kr. DK0060560084 Danske Obligationer Basis – under afvikling 0,00 kr. DK0060817708 Aktieallokering KL 3,70 kr. DK0016286230 Globale Aktier SRI 3,30 kr. DK0060356202 Kreditobligationer 0,60 kr.

Det kan oplyses, at sidste handelsdag for andele inkl. foreløbig udlodning for 2020 er onsdag, den 20. januar 2021 og første handelsdag for andele ex foreløbig udlodning er herefter torsdag, den 21. januar 2021 . Der forventes udbetaling til investorerne mandag, den 25. januar 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

