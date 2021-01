I forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal 2020, offentliggjort den 24. november 2020, præciserede Nilfisk sine finansielle forventninger til helåret 2020 som følger: Organisk vækst for dem samlede forretning forventedes at lande i toppen af det angivne spænd på -12% til -14%, og EBITDA margin før særlige poster forventedes at lande i toppen af det angivne spænd på 10,5% til 11,5%.

Nilfisk har realiseret bedre resultater end forventet mod slutningen af året, og baseret på foreløbige, ikke reviderede tal forventer Nilfisk nu den organiske vækst for den samlede forretning at være omkring -11,5% og EBITDA margin før særlige poster at være omkring 12,0%.

Resultaterne for fjerde kvartal har været positivt påvirket af den gradvise åbning af markeder, og især af et fortsat højt niveau i salget af Consumer-produkter samt et lavt omkostningsniveau som følge af fortsatte restriktioner for rejser og andre eksterne aktiviteter. Med den seneste stigning i nedlukninger og restriktioner på tværs af vores markeder som følge af COVID-19 pandemien, ser vi fortsat en forøget usikkerhed for første halvår 2021.

Nilfisk offentliggør de detaljerede og reviderede finansielle resultater, og forventer at komme med finansielle forventninger til 2021, i årsrapporten for 2020, der bliver offentliggjort den 3. marts 2021.

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser er den engelske version gældende.

