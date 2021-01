Vestjysk Bank A/S

January 14, 2021 04:07 ET

January 14, 2021 04:07 ET



Nasdaq Copenhagen A/S





14. januar 2021



Som følge af gennemførelse af fusionen mellem Vestjysk Bank A/S ("Vestjysk Bank") og Den Jyske Sparekasse A/S - hvor samtlige betingelser dags dato er opfyldt, og fusionen er registeret hos Erhvervsstyrelsen - er følgende ledelsesændringer registreret i Vestjysk Bank:

Bestyrelsen

Bestyrelsen, der forud for fusionen bestod af Kim Duus (bestyrelsesformand), Lars Holst (næstformand), Bent Simonsen, Claus Jensen, Karina Boldsen, Nicolai Hansen, Bolette van Ingen Bro, Mette Holmegaard Nielsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Jacob Møllegaard (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) og Martin Sand Thomsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) består efter gennemførelse af fusionen og frem til den ordinære generalforsamling 2022 af Kim Duus (bestyrelsesformand), Niels Fessel (næstformand), Lars Langhoff, Jan Nordstrøm, Lars Holst, Bent Simonsen, Claus Jensen, Bolette van Ingen Bro, Hanne Træholt Odegaard, Jacob Møllegaard (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Mette Holmegaard Nielsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Karsten Westergaard Hansen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) og Sten Louie (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).

Direktionen

Direktionen, der forud for fusionen bestod af Jan Ulsø Madsen som administrerende bankdirektør og Michael Nelander Petersen som bankdirektør, består efter gennemførelse af fusionen af Jan Ulsø Madsen som ordførende bankdirektør, Claus E. Petersen som vice-ordførende bankdirektør, Michael Nelander Petersen som bankdirektør og Torben Sørensen som bankdirektør. Claus E. Petersen og Torben Sørensen har stor erfaring med at drive bankvirksomhed og var begge direktionsmedlemmer i Den Jyske Sparekasse forud for gennemførelsen af fusionen.

For en beskrivelse af ledelsens professionelle kompetencer henvises til fusionsmeddelelse offentliggjort i selskabsmeddelelse af 17. december 2020.





