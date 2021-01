Sidetrade, (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’intelligence artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, renforce sa présence sur le marché britannique en signant un partenariat avec Alvarez & Marsal, leader mondial dans le domaine du conseil aux entreprises, dédié aux enjeux de leadership et de création de valeur dans tous les secteurs d’activité.

Alvarez & Marsal (A&M) et Sidetrade ont le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat stratégique, alliant l’expérience d’A&M dans le domaine de l’amélioration de la performance et l’expertise unique de Sidetrade en matière de technologies d’Intelligence Artificielle dédiées au B2B.

Alvarez & Marsal a choisi la solution d’order-to-cash intelligente de Sidetrade pour aider ses clients à gérer les délais de paiement clients en toute fluidité et améliorer la gestion de leur fonds de roulement.

En effet, les entreprises sont de plus en plus conscientes que l’optimisation du besoin en fonds de roulement passe par le recours à des solutions technologiques avancées accélérant les flux de trésorerie. Le partenariat entre A&M et Sidetrade entend ainsi réunir une solide expérience en matière de finance d’entreprise et une technologie d’IA de dernière génération pour renforcer l’efficience des processus order-to-cash.

Pour Ben Tatham, directeur général d’A&M, « Alvarez & Marsal croit profondément aux vertus de l’innovation technologique, de l’automatisation des processus et, surtout, à la nécessité de solutions dédiées aux enjeux métiers des entreprises. Être en mesure d’infuser de l’intelligence dans le cycle order-to-cash grâce à Sidetrade va nous permettre d’accompagner la réussite d’une nouvelle génération d’entreprises. C’est une étape importante car nous allons ainsi pouvoir aider nos clients à aller de l’avant et à réussir leur transformation digitale. L’IA mise en œuvre par Sidetrade est une occasion unique pour les entreprises d’accélérer la génération de cash. »

A&M accompagne ses clients sur tous les sujets stratégiques. Cela passe par une capacité à fournir des technologies éprouvées qui apportent de réels bénéfices grâce à l’automatisation et à la transformation des processus. C’est précisément là qu’intervient Sidetrade.

Ben Tatham l’affirme : « Avec Sidetrade, nous serons en mesure d’analyser le plein potentiel des comportements de paiement et fournir ainsi à nos clients de nouvelles clés pour s’adapter avec succès à la nouvelle donne. »

Pour Sunil Pandit, responsable partenariats et alliances au sein de Sidetrade : « Le partenariat A&M-Sidetrade est une puissante association. Les experts en BFR chez A&M ont pour mission d’identifier et d’implémenter la bonne solution, au bon moment, avec la bonne pratique. Ils aident les entreprises à relever des défis complexes, à créer de la valeur et à saisir les opportunités en matière de cash. Sidetrade va permettre aux clients d’A&M de combler des dysfonctionnements dans la gestion des flux de trésorerie. J’ai vraiment hâte de travailler avec Ben et son équipe car leurs clients sont constamment à la recherche d’innovation pour améliorer leurs processus financiers ; or je sais que Sidetrade peut vraiment les aider. »

Sidetrade est particulièrement fière de poursuivre son expansion sur le marché britannique en concrétisant des partenariats stratégiques avec :

La banque d’affaires et cabinet de conseil en transactions Hyman Capital ;

; Le cabinet de conseil spécialiste en ERP, Threadgold Consulting ;

; Le cabinet de conseil spécialisé en finance d’entreprise, TriFinance ;

; Les cabinets de conseil spécialisés dans la transformation du cycle order-to-cash : The Boss Cat et Proservartner .

