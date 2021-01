OTTAWA, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) est heureuse d'annoncer la nomination de Rose Marie Gage à son conseil d'administration. Après la nomination de Mme Gage, le conseil d'administration sera composé de sept administrateurs.



« Nous sommes heureux d'accueillir Rose Marie Gage au sein du conseil d'administration de HEXO », a déclaré le Dr Michael Munzar, président du conseil d'administration de HEXO. « La vaste expérience de Rose au sein de grandes entreprises multinationales, dans l'exécution stratégique et l'efficacité opérationnelle, seront d'une valeur inestimable alors que nous continuons à poursuivre avec détermination l'atteinte d'un BPA positif, l'augmentation de notre part de marché au Canada et l'expansion de nos activités aux États-Unis ».

Mme Gage a plus de 30 ans d'expérience dans le développement des affaires, la stratégie, les communications, l'exécution et la gouvernance. Pendant cette période, elle a travaillé pour plusieurs entreprises multinationales, notamment Westinghouse, GE et Schneider Electric. Mme Gage a occupé de nombreux postes de direction, notamment celui de chef de la commercialisation et, plus récemment, celui de présidente-directrice générale d'Ag Energy, un détaillant d'énergie autorisé au niveau provincial. Elle possède une expérience approfondie en matière de collaboration avec les entreprises afin d’améliorer leurs résultats et accroître leur chiffre d'affaires grâce à l'application d'initiatives stratégiques centrées sur les besoins des clients. Mme Gage est l'un des premiers membres du Centre of Excellence for Women’s Advancement du Conference Board of Canada et a également été vice-présidente du conseil d’administration de la Women in Leadership Foundation.

Mme Gage est titulaire d'un titre de Chartered Director et d'un baccalauréat spécialisé en commerce de l'université McMaster. Elle est certifiée Lean Six Sigma et a reçu une formation de cadre supérieur de la Rotman School of Business et de la Harvard School of Business. Mme Gage est également titulaire de la certification Carnegie Mellon-NACD Cyber-Security Director Oversight et a été lauréate du prix Director's College 2018 Outstanding Achievement in Governance et du prix 2016 Diversity 50 Canadian Board Diversity Counsel.

