January 14, 2021 07:00 ET

January 14, 2021 07:00 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.1.2021 KLO 14.00



ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Robit Oyj on vastaanottanut 14.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Fondita Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Yhtiön saamien tietojen mukaan Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin 13.1.2021.

Fondita Nordic Micro Cap -sijoitusrahaston osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

% -osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputus-

rajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen 4,72 % 4,72 % 1 000 000 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos liputettu) 6,22 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000150016 1 000 000 4,72 % YHTEENSÄ A 1 000 000 4,72 %

Tietoja liputusvelvollisesta.

Koko määräysketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Fondita Rahastoyhtiö Oy 4,72 % 4,72 %

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com .