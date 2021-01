SAINT-HUBERT, Québec, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers audités et présente les faits saillants des activités du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 30 septembre 2020. Les états financiers consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/.

Faits saillants :

En février 2020, la Société complète l’acquisition d’Immersolution, un revendeur d’équipements de photographie 3D;

Pour 2020, la Société a généré un volume marchand brut de 9 776k$ comparativement à 9 463k$ pour 2019, soit une augmentation de 3%;

Pour 2020, la Société a généré des revenus totalisant 4 594k$ comparativement à 4 454k$ pour 2019, soit une hausse de 140k$ ou 3,1%. En ajustant les revenus 2019 à des fins comparatives pour refléter le changement du mode de facturation d’Urbanimmersive en mars 2019, les revenus ajustés de 2019 seraient de 3 569k$, ce qui représente une hausse annuelle de 1 025k$ ou 28,7%;

Pour 2020, la Société a enregistré une marge brute (avant amortissement) de 3 146k$ (68,5%) comparativement à 3 378k$ (75,8%) pour 2019, soit une baisse en valeur de 232k$ (-6,9%) et de 7,3 points;

Pour 2020, le BAIIA est de 1 050k$ comparativement à 713k$ pour 2019, soit une amélioration de 337k$;

Pour 2020, les activités opérationnelles ont généré des flux de trésorerie de 989k$ comparativement à des flux de trésorerie générés de 464k$ pour 2019, soit une amélioration de 525k$;

Au 30 septembre 2020, la Société disposait d’une encaisse de 885k$ et de marges de crédit inutilisées de 274k$ pour des liquidités totalisant 1 159k$. Le fonds de roulement est de +602k$ en y excluant la portion court terme des dettes à long terme et les éléments hors caisse payables en actions;

En 2020, la Société a lancé plusieurs nouveaux produits innovateurs, notamment son 3D Pocket Website TM (février), sa visite immersive 3D et ses plans de plancher et mesures (septembre) ainsi que ses services automatisés d’édition photo (HDR);

(février), sa visite immersive 3D et ses plans de plancher et mesures (septembre) ainsi que ses services automatisés d’édition photo (HDR); En novembre 2020, la Société a ouvert une nouvelle filiale au Mexique et également signé une entente de distribution pour les territoires de l'Indonésie et de l'Australie;

En novembre 2020, la Société a émis 11,4 millions d’actions à la suite de la conversion de débentures convertibles d'une valeur nominale de 1,425 millions $ converties au prix de 0,125$ par action;

Les principales données financières sont présentées ci-dessous :

Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2020 Période de 3

mois terminée le

30 sept. 2019 Période de 12

mois terminée le

30 sept. 2020 Période de 12

mois terminée le

30 sept. 2019 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $

Volume marchand brut (VMB)* 3 350 2 577 9 776 9 463

Produits ** 1 441 864 4 594 4 454 CMV et frais directs 507 48 1 449 1 076 Marge brute **

(avant amortissement) 933 810 3 146 3 378 Amortissement 144 132 564 494 Charges opérationnelles 328 363 2 096 2 666 BAIIA 605 453 1 050 713 Autres dépenses (revenus) 263 51 871 (1 313) Impôts exigibles et différés (recouvrés) - (481) 4 (481) Bénéfice net (perte nette) 182 836 (413) 2 114 Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire 0,00 0,01 (0,01) 0,03

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d’Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services

** Changement du mode de facturation des marchands du brut au net en mars 2019 pour Urbanimmersive

Réalisations

« Malgré un contexte économique particulièrement difficile, l’exercice 2020 a été pour Urbanimmersive une année exceptionnelle à plusieurs niveaux. Le lancement opportun en cours d’année de nos nouvelles solutions immersives 3D innovatrices combiné à l’accélération de la croissance de la demande pour les visites virtuelles et leur démocratisation a entre autres permis à la Société de consolider sa place de leader sur le marché des solutions immersives 3D et de solidifier sa situation financière. L’année 2020 nous a permis de continuer d’innover et d’amener notre portefeuille de produits à un autre niveau avec entre autres les ajouts des 3D Pocket WebsiteTM, visites 3D et plans de plancher, nous permettant d’offrir aujourd’hui une solution complète de haute qualité à nos clients et d’entrevoir l’année 2021 avec beaucoup d’enthousiasme », déclare Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

Octroi d’options et actions

Par ailleurs, la Société annonce qu’aux termes de son régime d’options d’achat d’actions (le « régime »), 1 750 000 options d’achat d’actions ont été octroyées à des employés, consultants, membres de la direction ainsi qu’à des membres du conseil d’administration. Ces options ont un prix de levée de 0,17$ l’action et viennent à échéance le 13 janvier 2026. Le régime prévoit que les options peuvent être levées de façon cumulative sur une période de trois ans suivant la date de leur octroi à raison d’un tiers par année. La Société a également émis 275 291 actions au prix de 0,17$ à certains dirigeants et employés à titre de rémunération variable couvrant le plus récent trimestre et qui est soumis à une période de détention de 4 mois à compter de la date d’émission.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

