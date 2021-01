Le groupe Beazley, assureur spécialisé du Lloyd’s avec plus de 30 ans d’expérience, a choisi la plateforme cloud de gestion de réassurance Prima XL, conçue par la première AssurTech française Prima Solutions, pour rationaliser l’administration de ses activités de gestion des cessions de réassurance dans le monde entier.

Fondé en 1986, Beazley est un participant de longue date du marché du Lloyd’s, l’un des plus grands et des plus anciens marchés d’assurance et de réassurance au monde. Grâce au réseau de courtiers et aux licences commerciales du Lloyd’s, Beazley peut accéder à un large marché d’assurance et de réassurance dans le monde entier. De nombreuses lignes d’activités souscrites par Beazley, telles que les risques maritimes et énergies, les risques politiques, le terrorisme et l’annulation d’évènements ont été lancés à l’origine au sein du Lloyd’s. Beazley peut également opérer directement sur le marché américain par l'intermédiaire de ses deux compagnies habilitées : Beazley Insurance Company, Inc. et Beazley America Insurance Company, Inc.. Aujourd'hui, Beazley est une compagnie d'assurance et de réassurance reconnue avec un portefeuille très diversifié et un revenu de primes de plus de 3 milliards de dollars.

« Nous recherchions une plateforme de gestion de la réassurance avec une vaste couverture fonctionnelle disponible en standard et une entreprise avec laquelle nous pourrions construire un partenariat à long terme », a déclaré Will Mills, directeur de la réassurance cession groupe de Beazley. « Prima Solutions a démontré son expertise en réassurance et sa capacité d’implémentation de sa plateforme de réassurance. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur ce projet. »

« Les compagnies d’assurance de toutes tailles font confiance à Prima Solutions pour les accompagner dans leur transition numérique. Nous sommes très fiers que Beazley, un assureur très établi, ait choisi de s'associer à nous pour automatiser leurs processus de gestion des cessions de réassurance. Le choix de Beazley prouve une nouvelle fois que notre solution est tout à fait adaptée aussi bien aux cédantes de grande taille qu’à un syndicat du Lloyd’s. Ce partenariat nous permet de renforcer notre présence sur le marché de Londres», a déclaré Julien Victor, directeur général de Prima Solutions.

La plateforme de réassurance SaaS offre l'exhaustivité fonctionnelle et la capacité à recueillir, centraliser et analyser toutes les données de réassurance (cédées, acceptées ou courtage). Le système peut traiter tous les types de contrats de réassurance (traités obligatoires et facultatives, proportionnels et non proportionnels) et toutes les lignes d'activité. Grâce à Prima XL, les professionnels de la réassurance sont en mesure d'éviter le non-recouvrement des sinistres, de faciliter la comptabilité technique et financière, de sécuriser les calculs et d'améliorer la prise de décision. Depuis sa création il y a vingt ans, Prima XL (anciennement nommé WebXL) est utilisé par plus de 50 compagnies d'assurance dans une douzaine de pays différents.