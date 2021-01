BROSSARD, Québec, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), est heureux d’annoncer l’ouverture de cinq cliniques de dépistage à divers endroits de Magrabi Hospital & Centers (« Magrabi ») situé à Riyad, avec l’aide de son partenaire d’affaires saoudien, Kanhoor Medical Co. (« Kanhoor »).



Magrabi est l’un des plus grands réseaux de soins oculaires au monde, fournissant des soins oculaires à plus d’un million de patients et effectuant plus de 100 000 chirurgies de préservation de la vue chaque année. Magrabi est établi dans 30 sites au Royaume d’Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Saltanat d’Oman, au Yémen et en Égypte.

Magrabi lance le projet de dépistage assisté par AI de DIAGNOS afin d’accroître la disponibilité de ce service pour son grand nombre de patients diabétiques. Étant plus stratégiquement situé près de la base de patients, CARA peut offrir son service pour augmenter considérablement son volume de tests médicaux dans un court laps de temps. Après l’exécution rapide de ce projet, le plan est d’étendre le dépistage à tous les hôpitaux Magrabi du Royaume, du Moyen-Orient et d’Afrique.

« Ce projet est le résultat de plusieurs mois de travail avec Magrabi et de 2 essais sur le terrain. Ce projet commercial établit la base d’un partenariat entre Magrabi, Kanhoor et DIAGNOS pour le déploiement dans le reste des 22 cliniques en Arabie saoudite durant la deuxième moitié de 2021 et aussi le reste du réseau d'hôpitaux de Magrabi au Moyen Orient et en Afrique », a déclaré Yves-Stéphane Couture, vice-président des ventes de DIAGNOS.

À propos de Magrabi

Fondé en 1955, Magrabi hôpitaux et centres a évolué à partir d’un simple hôpital pour les yeux à Djeddah, le premier établissement privé spécialisé au Moyen-Orient et en Afrique à un réseau de 35 hôpitaux. Aujourd’hui, Magrabi est devenu le plus grand réseau de soins oculaires au monde, fournissant des soins oculaires à plus de 1 000 000 de patients et effectuant plus de 100 000 chirurgies de préservation de la vue chaque année. Magrabi est en activité dans six pays : Royaume d’Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Saltanat d’Oman, Yémen et Égypte.

À propos de Kanhoor Medical Co

Al Kanhoor se concentre sur la vente de télémédecine et d’applications assistées par IA en KSA. Al Kanhoor fournit une technologie pour l’observation des patients à distance et la commercialisation des produits de DIAGNOS à KSA et au-delà. Al Kanhoor est une société sœur de HAJZTELECOM « HTC » Technology & Telecom fournisseur de solutions et entrepreneur de Saudi Telecom - STC- entrepreneur depuis 1997.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), au Mexique (COFEPRIS), en Europe (CE) et la FDA saoudienne.



Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedar.com

