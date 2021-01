Selskabsmeddelelse nr. 9 2020/21

Allerød den 14. januar 2021

Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til § 30 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Templeton Investment Counsel, LLC den 14. januar 2021 har meddelt Matas A/S, at Templeton Investment Counsel, LLC siden 7. januar 2021 ejer mindre end 5% af aktiekapitalen og stemmerettigheder i Matas A/S.

Templeton Investment Counsel, LLC ejer 1.901.072 aktier i Matas A/S, svarende til 4,96% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Kontaktpersoner

Anders T. Skole-Sørensen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Henrik Brünniche Lund

Chef for Investor Relations, tlf. 30 30 99 08

Vedhæftet fil