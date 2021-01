MISSISSAUGA, Ontario, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle génération d’oreillettes: les Galaxy Buds Pro. Ces oreillettes sont dotés d’un son premium, une qualité d’appels claire, un ANC intelligent et une connectivité améliorée sur vos appareils Galaxy - le tout dans un design moderne et élégant. Les Galaxy Buds Pro représentent l’offre d’oreillettes de Samsung la plus premium jusqu’à présent, conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre travail, de vos divertissements, et de tout le reste.



« Alors que les gens recherchent une technologie qui peut les aider à s’adapter à des nouvelles routines et modes de vie, le marché des véritables écouteurs sans fil s’est considérablement développé et les attentes des consommateurs ont augmenté, » dit TM Roh, Président et Chef du secteur des communications mobiles, Samsung Electronics. « Avec les Galaxy Buds Pro, nous faisons une grande déclaration avec un petit appareil, offrant aux utilisateurs une expérience sonore unique qui rend même les tâches quotidiennes vraiment épiques. »

Une qualité sonore et d’appel riche et limpide

Une expérience d’écouteurs premium commence toujours avec le son. Que vous utilisiez vos écouteurs pour écouter de la musique en vous entraînant, pour écouter des balados, ou pour participer à des appels conférence pendant que vous travaillez de la maison, la qualité sonore est ce qu’il y a de plus important. Les Galaxy Buds Pro émettent un son puissant et clair grâce à un caisson de graves de 11 mm et un haut-parleur d’aigus de 6,5 mm pour un aigu net avec un minimum de distorsion. Cela offre la meilleure expérience audio pour des écouteurs Samsung à ce jour - un son balancé et dynamique. Que ce soit un groove rythmique hip hop ou une mélodie classique complexe, vous pouvez profiter de votre musique comme l’artiste l’a voulu.

Les écouteurs ne sont plus seulement faits pour le divertissement. Ils sont devenus cruciaux pour la communication au travail, et la qualité des appels est maintenant plus importante que jamais. Les Galaxy Bud Pro séparent votre voix des sons indésirables avec trois microphones et une unité de prise de voix, vous assurant d’être entendu aussi clairement que possible. L’un des microphones extérieurs a également un rapport signal sur bruit, éliminant davantage les bruits de fond. De plus, Samsung a intégré sa nouvelle technologie Wind Shield dans les Galaxy Buds Pro. Alors qu'une forme moins saillante minimise la zone de contact, une chambre et une maille spécialement conçues filtrent les interférences du vent. Votre voix est forte et claire, même si vous êtes coincé à l’extérieur par temps venteux.

L’annulation active du bruit la plus intelligente sur tous écouteurs sans fil de Samsung

L’expérience Galaxy Buds Pro consiste à en entendre plus de ce que vous aimez, et moins de ce que vous n’aimez pas. C’est pourquoi les Galaxy Buds Pro ont les capacités ANC les plus intelligentes de tous les écouteurs véritablement sans fil de Samsung jusqu’à présent.1 Lorsque vous devez vous concentrer sur votre travail, ou vous déconnecter du monde qui vous entoure pour vous reposer, vous pouvez réduire le bruit de fond jusqu’à 99 pourcent2, l’ajustant à votre niveau préféré. Et avec le Son ambiant, vous pouvez choisir d’amplifier les sons à proximité par plus de 20 décibels. Vous pouvez donc ajuster et personnaliser votre niveau de son selon vos besoins. Avec quatre niveaux de mode Ambiant, cette fonctionnalité est idéale pour les gens occupés tels que ceux qui travaillent de la maison tout en prenant soin d’un enfant ou ceux qui vont courir à travers la ville tout en restant attentifs au trafic.

De plus, l’ANC et le son ambiant travaillent automatiquement ensemble et s’adaptent à votre environnement pour optimiser votre expérience sonore grâce à la fonctionnalité Détection vocale. Cette toute nouvelle fonctionnalité permet aux Galaxy Buds Pro de reconnaître lorsque vous parlez3 pour qu’ils puissent automatiquement passer de l’élimination automatique du bruit à votre appel. Ils baisseront également le volume de votre musique lorsque vous désirez parler, même si vous utilisez le Son ambiant ou si votre ANC est éteint. Cette technologie vous permet d’entendre et de communiquer de façon plus efficace et font des Galaxy Buds Pro un digne compagnon pour un usage quotidien.

Une expérience Galaxy plus fluide

Les Galaxy Buds Pro sont une extension intégrale de l’écosystème Galaxy. Ce sont nos écouteurs avec les meilleures fonctions de connectivité jusqu’à présent. Vous pouvez désormais basculer automatiquement la connexion de vos écouteurs entre vos téléphones et tablettes Galaxy selon votre utilisation, sans ajustement manuel.4 Par exemple, si vous regardez une vidéo sur votre Galaxy Tab S7 et recevez ensuite un appel sur votre Galaxy S21 5G, la toute nouvelle fonctionnalité Auto Switch mettra votre vidéo en pause et vous permettra de répondre au téléphone facilement en utilisant vos Galaxy Buds Pro. Une fois l’appel terminé, vos écouteurs basculeront instantanément sur votre tablette et votre vidéo reprendra.

Les Galaxy Buds Pro améliorent également votre expérience audio en se connectant à d’autres appareils Galaxy, et spécialement avec le Galaxy S21 5G. Avec l’audio 360 et la technologie de suivi de la tête Dolby5, vous pouvez profiter d’un son réaliste et immersif sur vos Galaxy Buds Pro, peu importe où vous allez, ce qui vous permet de rester au centre de la scène. Vlogueurs, vous pouvez facilement capter votre voix et les sons environnants en synchronisant les microphones de vos Galaxy Buds pro et de votre Galaxy S21 5G.6 Les Galaxy Buds Pro sont aussi dotés du Mode jeu7 pour que vous puissiez élever votre expérience de jeu au prochain niveau en jumelant une latence audio réduite avec la puissance et l’écran immersif du Galaxy S21 5G.

Peu importe comment vous utilisez vos Galaxy Buds Pro, vous pouvez le faire sans vous soucier de la durée de vie de la batterie. Quand ils sont complètement chargés, vous obtenez jusqu’à 8 heures de musique continue, avec 20 heures de réserve d’énergie supplémentaire dans l’étui de chargement sans fil. Même lorsque vous utilisez l’ANC, vous pouvez profiter de 5 heures de lecture avec 13 d’écoute totale supplémentaires dans l’étui.8 Si vous manquez de jus, vous pouvez obtenir approximativement une heure de lecture avec seulement cinq minutes de recharge rapide.9

Un nouveau design élégant et utile

Les Galaxy Buds Pro ne sont pas seulement super à utiliser. Ils ont aussi fière allure. S’inspirant de la forme innovante et iconique des Galaxy Buds Live, les Galaxy Buds Pro ont une forme mise à jour, plus ergonomique et viennent en trois couleurs, incluant Violet fantôme, Noir fantôme et Argent fantôme. La nouvelle conception des écouteurs de type canal améliore la qualité sonore et semble moins en saillie et plus naturelle lorsque dans vos oreilles. Le nouveau design réduit également l’aire de contact entre votre oreille et l’oreillette, améliorant le confort et minimisant tout sentiment de bouchon.

De plus, les Galaxy Buds Pro sont conçus pour vous donner une plus grande tranquillité d’esprit. Ils sont protégés par la norme de résistance à l’eau IPX710, le plus haut standard de résistance à l’eau sur la gamme de Galaxy Buds jusqu’à présent. Les Galaxy Buds Pro ont également été construits en aidant à réduire les déchets en utilisant 20% de matériaux post-consommation respectueux de l’environnement.

Disponibilité

Offerts en trois superbes couleurs pour s’agencer à votre Galaxy S21 5G : un incroyable Violet fantôme, et les intemporels Noir fantôme et Argent fantôme, les Galaxy Buds Pro sont disponibles en ligne au Samsung.com/ca , aux boutiques Expérience+ Samsung et chez les grands détaillants partenaires au Canada dès aujourd’hui, pour 264,99$ (notre prix régulier).

Dans les régions où les achats en magasins ne sont pas disponibles, nous offrons la collecte en bord de route en magasin11 et centralisée. Réservez en ligne au https://shop.samsung.com/ca/ et organisez votre collecte depuis une Boutique Expérience+ Samsung. Les boutiques sont situées aux endroits ci-dessous:

Centre Eaton de Montréal

CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Centre

Metropolis at Metrotown

Scarborough Town Centre (Kiosque Samsung)

West Edmonton Mall

Yorkdale Shopping Centre





Pour la première fois au Canada, du 14 janvier au 1er mars 2021, les clients éligibles peuvent recevoir un crédit de 25 $ grâce au programme d’échange national12 en échangeant leurs vieux écouteurs filaires et sans fil à l’achat de Galaxy Buds Pro.

Pour plus d’informations sur les appareils Samsung Galaxy les plus récents, incluant les spécifications, veuillez visiter le news.samsung.com/ca/ ou le Samsung.com/ca.

Spécifications - Galaxy Buds Pro13



Galaxy Buds Pro





Couleur

Violet fantôme, Noir fantôme, Argent fantôme



Dimensions



et poids

Oreillette : 19,5 x 2,5 x 20,8 mm, 6,3g



Étui de chargement: 50 x 50,2 x 27,8 mm, 44,9g



Haut-parleur

Bidirectionnel (Caisson de graves de 11mm + haut-parleur d’aigus de 6.5mm)



Microphones

3 micros (2 extérieurs + 1 intérieur) + unité de prise de voix + Wind Shield



ANC & Son Ambiant

ANC: Élimination du bruit de fond par jusqu’à 99%, 2 niveaux ajustables



Son ambiant: Amplification par jusqu’à +20 décibels, 4 niveaux ajustables



Détection vocale



Capacité de la batterie

Oreillettes: 61 mAh



Étui de chargement: 472 mAh



Temps de lecture

5 heures / Total 18 heures (ANC activé)



8 heures / Total 28 heures (ANC désactivé)



Temps de conversation

4 heures / Total 14,5 heures (ANC activé)



5 heures / Total 17,5 heures (ANC désactivé)



Chargement

1 heure de lecture avec 5 minutes de chargement rapide14



Recharge sans fil certifiée Qi





Connectivité

Bluetooth 5.0®



Codec: Évolutif (propriétaire Samsung), AAC, SBC



Capteur

Accéléromètre, Gyro, Proximité, Hall, Toucher, Unité de prise de voix



Compatibilité

Android 7.0 ou ultérieur, doté de plus de 1,5 Go de mémoire vive



Résistance à l’eau

IPX7





À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils connectés, des tablettes et des électroménagers numériques. Dédiées à contribuer à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d’entreprises primées de Samsung soutiennent l’éducation du public et les questions liées à la santé dans les collectivités partout au pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com/ca.

Suivez Samsung Canada sur facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

____________________________________

1 Les Galaxy Buds Pro peuvent faire la distinction entre le bruit et les voix humaines. Passez temporairement au son ambiant et réduisez le volume multimédia lorsque vous parlez afin que vous puissiez entendre les conversations sans retirer vos écouteurs. Les Galaxy Buds Pro ont les capacités ANC les plus intelligentes de tous les écouteurs véritablement sans fil de Samsung.

2 Le ANC sur les Galaxy Buds Pro a reçu la vérification UL pour réduire le bruit de fond externe jusqu’à 99% à 118,43 Hz. Les fonctionnalités comprenant le ANC sont activées via une connexion Bluetooth ou l’application Galaxy Wearable sur Android, disponible via le Galaxy Store ou le Google Play Store.

3 Disponible uniquement sur les appareils Android dotés du système d’exploitation Android 7.0 ou d’une version ultérieure et d’une mémoire vive de 1,5 Go ou plus. Fonctionnalités activées par la connexion Bluetooth ou par l’application Galaxy Wearable sur Android, disponible sur Google Play Store.

4 Seulement disponible sur les appareils Android dotés d’Android 7.0 ou d’une version ultérieure et d’une mémoire vive de 1,5 Go ou plus. Fonctionnalités avancées activées par l’application Galaxy Wearable sur Android, disponible sur Google Play Store.

5 La disponibilité de cette fonctionnalité peut varier selon l’appareil et l’application. Disponible dans l’onglet Avancé de l’application Galaxy Wearable. Lorsque associé à Dolby Atmos, les sons sont accentués avec plus de clarté, de détails et de profondeur.

6 La fonctionnalité est disponible sur les téléphones intelligents ou tablettes Galaxy avec One UI 3.1 ou supérieur, qui peut être activée et désactivée dans l'onglet Avancé de l'application Galaxy Wearable. La disponibilité de la fonction peut varier selon l'appareil et l'application. Connectez votre Galaxy Buds Pro à votre smartphone Galaxy et accédez à l'application Appareil photo> Balayez et sélectionnez «Plus» dans le menu de sélection du bas> Choisissez «Pro Video» et cliquez sur le bouton Mic en bas> Sélectionnez «BT Mix» parmi les options du micro. Vous pouvez vérifier un niveau d'entrée audio en haut à gauche en temps réel.

7 Nécessite le système d’exploitation Android P ou ultérieur la version 2.1.02 ou ultérieure de Gaming Optimizing. S’exécute sur le codec évolutif de Samsung. Disponible dans le menu Laboratoire de l’application Galaxy Wearables.

8 Selon des tests effectués en laboratoire. L’autonomie réelle de la batterie et le temps de recharge peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation, du nombre de recharges effectuées et de plusieurs autres facteurs.

9 Selon des tests effectués en laboratoire. Temps d’écoute audio testé en synchronisant des oreillettes Galaxy Buds Pro de préproduction à un téléphone intelligent Galaxy récemment lancé avec les paramètres par défaut (fonction de son ambiant désactivée). Adaptateur de voyage Samsung utilisé pour la recharge. L’autonomie réelle de la batterie et le temps de recharge peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation, du nombre de recharges effectuées et de plusieurs autres facteurs.

10 Conforme à la norme IPX7, selon un test d’immersion allant jusqu’à 1 mètre d’eau douce pendant un maximum de 30 minutes selon la norme internationale ISO 60529. Utilisation à la plage ou à la piscine non conseillée. L’étui de recharge n’est pas résistant à l’eau. Si les oreillettes sont endommagées, il n’est pas garanti qu’elles résisteront à l’eau. Si les oreillettes ou vos mains sont mouillées, il faut bien les sécher avant l’utilisation.

11 La collecte en magasin est seulement disponible à CF Toronto Eaton Centre. Susceptible de changer.

12 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit d'échange de 25 $ lorsque vous: (1) achetez des Samsung Galaxy Buds Pro entre le 14 janvier 2021 et le 1er mars 2021 auprès d'un opérateur ou d'un détaillant canadien autorisé participant, d'une boutique Expérience+ Samsung ou en ligne à l'adresse http: // www.samsung.com/ca/; et (2) compléter l'échange de vos anciens écouteurs (i) au moment de l'achat si vous achetez dans un Samsung Experience Store, ou (ii) avant le 15 mars 2021 si vous achetez auprès d'un opérateur ou d'un détaillant participant ou en ligne chez Samsung. com / ca. L'offre est limitée à un (1) casque d'écoute par Samsung Galaxy Buds Pro. Preuve d'achat requise. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Tant que les quantités durent. Aucune offre différée. Pas de valeur monétaire. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis. L'offre est ouverte aux résidents canadiens seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf accord contraire de Samsung par écrit ou de l'opérateur ou du détaillant canadien autorisé participant. Consultez l'intégralité des conditions générales disponibles sur www.samsung.com/ca/promotions pour plus de détails et savoir comment utiliser votre crédit.

13 Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

14 Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur les appareils autres que Samsung. La disponibilité peut varier selon le marché, l’opérateur ou l’appareil connecté.

