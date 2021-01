TORONTO, Jan. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 samt produktions- och kostnadsprognos för 2021.



Produktionshöjdpunkter för fjärde kvartalet och helåret 2020:

Produktionsprognosen för helåret 2020 uppnåddes med en konsoliderad produktion på 103 444 uns guldekvivalent;

En produktionstillväxt på 35 % uppnåddes 2020 jämfört med föregående år;

24 488 säljbara gulduns producerades under fjärde kvartalet 2020, bolagets högsta kvartalsvisa säljbara guldproduktion sedan fjärde kvartalet 2017;

En förbättring av den konsoliderade säljbara guldproduktionen för femte kvartalet i följd; och

Den konsoliderade produktions- och kostnadsprognosen för helåret 2021 förväntas producera 105 000–117 000 uns guldekvivalent till en förväntad kontantkostnad på 800–1 000 USD och en sammanlagd kostnad på 1 100–1 350 USD.



Under fjärde kvartalet 2020 producerade Mandalay en konsoliderad mängd motsvarande 27 351 säljbara uns guldekvivalent och sålde 24 742 uns guldekvivalent. Under helåret 2020 producerade Mandalay 103 444 uns guldekvivalent och sålde 99 935 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer på Mandalay, kommenterar, ”Mandalays betydande produktionsresultat under fjärde kvartalet 2020 markerar verksamhetens fortsatta tillväxt och förbättring. Fjärde kvartalet 2020 var bolagets bästa kvartalsvisa konsoliderade guldproduktionskvartal sedan fjärde kvartalet 2017 och är en förbättring av den säljbara guldproduktionen för femte kvartalet i följd”.

Duffy fortsätter, ”Under 2020 var Costerfield bolagets högpresterande tillgång som styrde företagets operativa och finansiella vändning, och producerade och sålde rekordstora mängder av både guld och antimon. Den höghaltiga Youle-ådern fortsatte att uppvisa utmärkta resultat under fjärde kvartalet 2020 med en genomsnittlig huvudkvalitet på 11,22 g/t guld och 3,5 % bearbetat antimon. Sammanlagt producerade Costerfield 15 099 säljbara uns guldekvivalent under fjärde kvartalet 2020 och 58 148 uns guldekvivalent under helåret 2020. Jämfört med föregående år ökade Costerfields produktionshastighet 2020 med mer än 2x – ett tydligt tecken på den höghaltiga och högkvalitativa malmen i Youle-ådern. Under december månad startade vi också underjordisk transport av malm genom den nyetablerade Brunswick-portalen. Detta halverar transportavståndet för malm från Youle i ett försök att fortsätta minska våra driftskostnader. Anläggningen går vidare med flotationsprojektet med kavitationsrör där målet är att förbättra guldåtervinningen, men på grund av tillverknings- och leveransförseningar kopplade till COVID-19 har projektet försenats ytterligare. Vi räknar med att påbörja projektet under första kvartalet 2021. Under 2021 förväntar vi oss fortsatt höghaltig guldmalm när vi utvidgar på djupet i Youle, och ännu ett starkt år för Costerfield med en prognos på cirka 53 000–60 000 uns säljbart guldekvivalent som produceras till en kontantkostnad och en sammanlagd kostnad per uns på 675–825 USD respektive 950–1 100 USD.”

Duffy tillägger, ”Vid Björkdal såg vi betydande förbättringar som resulterade i en produktion på 12 252 försäljningsbara gulduns under fjärde kvartalet – den högsta mängden under ett kvartal 2020 – och 45 296 uns säljbart guld under helåret 2020. 2020 var ett övergångsår för Björkdal operativt sett, ett år där man lägger grunden för en förväntad förbättrad produktion 2021 när vi fortsätter att bygga ut; den stadiga ökningen av tillförsel av underjordisk malm med högre halter, fler planerade strossningar och avancerad utveckling in i Auroras lägre nivåer av högre kvalitet. Under 2021 räknar vi med en betydande produktionsökning vid Björkdal med en förväntad produktion på 52 000–57 000 gulduns till en kontantkostnad och en sammanlagd kostnad per uns på 900–1 050 USD respektive 1 200–1 350 USD.”

Duffy fortsätter, ”Mandalay avslutade året med en konsoliderad produktion på 103 444 uns guldekvivalent, en förbättring med 35 % jämfört med året innan. Samtidigt var säkerheten, och den kommer att fortsätta vara det, ett primärt fokus för bolaget. Bolaget uppnådde sin bästa säkerhetsnivå hittills för helåret 2020, med en LTIFR (förlorad arbetstid i samband med en olycka eller skada) på 2,86. Vi ser fram emot att bygga vidare på dessa resultat och skapa en ännu starkare verksamhet 2021. Förutom produktion och säkerhet kommer ett annat huvudfokus att vara prospektering när vi utökar och borrar vidare på båda anläggningarna under 2021. Vi förväntar oss att detta tillför ytterligare värde och förlänger livslängden på våra tillgångar.”

Duffy avslutar, ”Mandalay planerar att påbörja en provborrning av avfallsdeponier som transporterar guld- och silvermineralisering under det första kvartalet 2021 i Cerro Bayo. Eftersom projektet är ett test har vi inte förutsett någon produktion i vår prognos för 2021. Under 2021 förväntar sig bolaget en förbättrad konsoliderad produktion på 105 000–117 000 uns guldekvivalent till en kontantkostnad och en sammanlagd kostnad per uns på 800–1 000 USD respektive 1 100–1 350 USD. Den här prognosen baseras på ett fortsatt engagemang och åtagande från våra anställda, entreprenörer, samt kvaliteten på båda våra tillgångar. Mer information om prognosen för 2021 finns i slutet av detta pressmeddelande.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade den 31 december 2020:

Under fjärde kvartalet 2020 producerade bolaget totalt 24 488 uns guld och 858 ton antimon, vilket representerar totalt 27 351 uns guldekvivalent jämfört med 15 739 uns guld och 684 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, vilket representerar totalt 18 594 uns guldekvivalent.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 12 252 uns guld under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 10 990 uns guld under fjärde kvartalet 2019.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 12 236 uns guld och 858 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 4 749 uns guld och 684 ton antimon under fjärde kvartalet 2019.



Säljbar produktion för året som slutade den 31 december 2020:

Under 2020 producerade bolaget totalt 90 254 uns guld och 3 903 ton antimon, vilket representerar en produktion på totalt 103 444 uns guldekvivalent jämfört med 66 756 uns guld och 2 032 ton antimon, vilket representerar totalt 76 659 uns guldekvivalent under 2019.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 45 296 uns guld.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 44 958 uns guld och 3 903 ton antimon.



Tabell 1 – Säljbar produktion för fjärde kvartalet och helåren 2020 och 2019

Metal Source Three months ended

December 31

2020 Three months ended

December 31

2019 Year ended

December 31

2020 Year ended

December 31

2019 Gold (oz) Björkdal 12,252 10,990 45,296 51,498 Costerfield 12,236 4,749 44,958 15,258 Total 24,488 15,739 90,254 66,756 Antimony (t) Costerfield 858 684 3,903 2,032 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,876 1,482 Antimony US$/t 6,260 6,187 Total Gold Eq. (oz)(1) Björkdal 12,252 10,990 45,296 51,498 Costerfield 15,099 7,604 58,148 25,161 Total 27,351 18,594 103,444 76,659

Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com .



Försäljning för fjärde kvartalet som slutade den 31 december 2020:

Under fjärde kvartalet 2020 sålde bolaget totalt 21 689 uns guld och 915 ton antimon, vilket representerar totalt 24 742 uns guldekvivalent jämfört med 13 452 uns guld och 665 ton antimon under fjärde kvartalet 2019, vilket representerar totalt 16 228 uns guldekvivalent.

Björkdal sålde 10 746 uns guld under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 9 120 uns guld under fjärde kvartalet 2019.

Costerfield sålde 10 943 uns guld och 915 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, jämfört med 4 332 uns guld och 665 ton antimon under fjärde kvartalet 2019.



Försäljning för året som slutade den 31 december 2020:

Bolaget sålde 87 432 uns guld och 3 744 ton antimon, vilket representerar totalt 99 935 uns guldekvivalent jämfört med 67 202 uns guld och 2 026 ton antimon under fjärde kvartalet 2020, vilket representerar totalt 77 043 uns guldekvivalent.

Björkdal sålde 45 312 uns guld.

Costerfield sålde 42 120 uns guld och 3 744 ton antimon.



Tabell 2 – Försäljning för fjärde kvartalet och helåren 2020 och 2019

Metal Source Three months ended

December 31

2020 Three months ended

December 31

2019 Year ended

December 31

2020 Year ended

December 31

2019 Gold (oz) Björkdal 10,746 9,120 45,312 52,280 Costerfield 10,943 4,332 42,120 14,922 Total 21,689 13,452 87,432 67,202 Antimony (t) Costerfield 915 665 3,744 2,026 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,876 1,482 Antimony US$/t 6,260 6,187 Total Gold Eq. (oz)1 Björkdal 10,746 9,120 45,312 52,280 Costerfield 13,996 7,108 54,623 24,763 Total 24,742 16,228 99,935 77,043

Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan till alla priser är www.metalbulletin.com där priser för veckoslut och helgdagar har tagits från den senaste bankdagen.



Mandalays prognos för 2021:

Tabell 3 – Produktions- och kostnadsprognos för 2021

2021E Björkdal Gold produced (oz) 52,000 – 57,000 Cash cost(1) per oz gold produced $900 – $1,050 All-in sustaining cost(1) per oz gold produced $1,200 – $1,350 Capital expenditures $32M – $36M Costerfield Gold produced (oz) 44,000 – 49,000 Antimony produced (t) 2,700 – 3,300 Gold equivalent produced(2) (oz) 53,000 – 60,000 Cash cost(1) per oz gold eq. produced $675 – $825 All-in sustaining cost(1) per oz gold eq. produced $950 – $1,100 Capital expenditures $16M – $20M Consolidated Gold equivalent(2) produced (oz) 105,000 – 117,000 Average cash cost(3) per oz gold eq. $800 – $1,000 Average all-in sustaining cost(3) per oz gold eq. $1,100 – $1,350 Capital expenditures $48M – $56M

Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet Förmodade genomsnittliga metallpriser: 1 860 dollar/uns för guld, 6 600 dollar/ton för antimon Konsoliderade kostnader per uns guldekvivalent inbegriper företagsutgifter, kostnader för provborrning av avfallsdeponier vid Cerro Bayo och totala kostnader för skötsel och underhåll.



Mandalays produktionsprognos för 2021 är baserad på:

Den starkare australiska dollarn och svenska kronan jämfört med den amerikanska dollarn har haft en negativ inverkan på prognosen ovan jämfört med kurserna under 2020. Detta har lett till i en ökning på cirka 9 % för prognoskostnaderna i USD för 2021 jämfört med genomsnittliga kostnader för 2020. Genomsnittliga kurser för 2020: AUD/USD 0,691 och USD/SEK 9,21 Kurser för prognosen 2021: AUD/USD 0,754 och USD/SEK 8,36

De förväntade höga investeringarna vid Björkdal omfattar 10,8 miljoner USD i kapitalarbeten som utförs på gruvdammsanläggningen. Detta projekt kommer att möjliggöra gruvdammskapacitet fram till 2029.

Prognosen för prospekteringskostnader för båda anläggningarna uppgår till: Björkdal – 4 miljoner USD Costerfield – 6,2 miljoner USD





Mer information:

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden: