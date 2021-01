Global Bioenergies : libération du premier lot d’isododécane renouvelable qualité cosmétique

Evry, le 14 janvier 2021 - Global Bioenergies libère son premier lot commercial d’isododécane renouvelable de qualité cosmétique et précise son usage dans le domaine du maquillage longue durée, en projetant notamment de créer une nouvelle marque.

A propos de l’isododécane

L’isododécane est un ingrédient-clé du marché de la cosmétique utilisé pour ses propriétés émollientes dans de très nombreux produits de soins de peau ou de traitements capillaires. C’est aussi le premier ingrédient en proportion dans les produits de maquillage longue tenue, comme les mascaras waterproof ou encore les rouges à lèvres liquides longue durée. Il peut représenter jusqu’à 50% en volume des formules de ces catégories.

Le maquillage longue tenue, qui représente maintenant environ 25% du marché global du maquillage, a été développé à partir de cet ingrédient incontournable, issu jusqu’ici de la pétrochimie : l’isododécane permet l’obtention des performances de longue tenue, d’absence de transfert et de résistance à l’eau, tout en conservant un confort optimal.

Premier lot d’isododécane cosmétique d’origine végétale

Global Bioenergies a pu produire de l’isododécane qualité cosmétique d’origine naturelle : dans un premier temps, des ressources végétales ont été converties en isobutène en utilisant le procédé innovant mis au point par la Société. Puis, en plusieurs étapes, chacune respectant les critères de naturalité propres au marché de la cosmétique, l’isobutène a été converti en isododécane.

Ce premier lot d’isododécane qualité cosmétique a fait l’objet d’une quinzaine d’analyses, réalisées par des professionnels spécialisés et indépendants, lesquelles ont toutes confirmé le haut niveau de pureté du produit ainsi que sa conformité vis-à-vis des spécifications techniques définies lors des études toxicologiques menées par la Société en 2020. Ces analyses ont conduit à la libération du lot en vue d’une utilisation commerciale.

Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de Global Bioenergies, déclare : « L’isododécane est l’une des très grandes molécules de la cosmétique. En produisant de l’isododécane renouvelable qualité cosmétique, nous faisons franchir au domaine de la beauté une étape importante dans sa quête de naturalité. Le maquillage longue tenue pourra maintenant atteindre un niveau de naturalité très important, supérieur à 90%, sans aucun compromis sur les performances. »

Projet de création d’une nouvelle marque

Marc Delcourt poursuit : « Cette opportunité particulière et spécifique au maquillage longue tenue nous pousse à réaliser nous-mêmes la preuve commerciale de notre concept : nous projetons ainsi d’amener notre innovation aux consommateurs au moyen d’une nouvelle marque. Pour mener à bien cet ambitieux projet, nous avons créé une cellule ad hoc inspirée par Romain Desfresnes, un ‘beauty entrepreneur’ reconnu, qui réunit autour de lui des experts dans chacun des métiers de la cosmétique. »

Romain Desfresnes souligne : « Nous avons mis la performance au cœur notre offre : nous sommes parvenus à combiner l’ultra-sensorialité des textures et l’intensité colorielle à un taux de naturalité élevé (entre 90 et 99%), dans des produits de maquillage 2.0 aux performances de longue tenue, d’absence de transfert et de confort correspondant aux meilleurs standards de marché. Notre approche unique ‘from biotech to beauty’ permettra de répondre aux consommateurs, toujours plus éco-conscients lors de leurs achats. »

Environ 300 000 unités pourront ainsi être produites en utilisant ce premier lot d’isododécane. Elles seront commercialisées dans un marché du maquillage longue durée représentant à l’échelle mondiale environ 1 milliard d’unités par an.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d’accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de produits cosmétiques en propre. La Société travaille à l’augmentation progressive de ses capacités de production, et porte l’ambition d’améliorer l’empreinte environnementale non seulement du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

