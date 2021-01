Chiffres d’affaires annuel en contraction de 18% par rapport à 2019

Chiffre d’affaires annuel direct en croissance de +9%

Ligne obligataire encaissée par anticipation à hauteur de 4,1M€ sur un total de 8,0M€

Position de trésorerie de 5,2M€

Éragny-sur-Oise, France, le 14 janvier 2021 à 17h35 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2020 et fait un point sur l’avancement de son financement obligataire et sa position de trésorerie.

En milliers d’euros 2020

(12 mois) 2019

(12 mois) Variation Vente directe (FR, All, R-U) 2 216 2 024 +9% Vente indirecte 1 623 2 677 -39% Chiffre d'affaires total 3 839 4 702 -18%

En 2020, le chiffre d’affaires de Safe Orthopaedics s’est établi à 3 839 K€, affichant une contraction de 18% par rapport à l’année 2019, pleinement expliquée par l’impact de la pandémie connue en 2020. Cependant, les ventes annuelles directes affichent, malgré les confinements connus en Europe et notamment les plans blancs limitant les hospitalisations par la sur-occupation des lits de réanimation par les patients covid, une hausse de 9%. Ceci s’explique en partie par la pénétration de marché de SterispineTM PS 2ième génération lancée en 2020 et par l’acquisition de LCI Medical acquis en juillet 2020 et renommé Safe Medical en janvier 2021.





En milliers d’euros T1 2020

(3 mois) T2 2020

(3 mois) T3 2020

(3 mois) T4 2020

(3 mois) Vente directe (FR, All, R-U) 530 (-4%) 353 (-23%) 618 (+28%) 715 (+34%) Vente indirecte 551 (+5%) 297 (-41%) 325 (-52%) 450 (-54%) Chiffre d'affaires total 1 081 (stable) 650 (-32%) 943 (-19%) 1 165 (-22%)





En milliers d’euros T4 2020

(3 mois) T4 2019

(3 mois) Variation Vente directe (FR, All, R-U) 715 532 +34% Vente indirecte 450 969 -54% Chiffre d'affaires total 1 165 1 502 -22%

Le groupe a connu sa plus forte contraction de ventes au deuxième trimestre 2020 à 650k€ lors du premier confinement, contre 964k€ au T2 2019, puis a repris une tendance haussière dès les troisième et quatrième trimestres dont ce dernier est à comparer avec le CA du T4 2019 qui avait été le plus haut historique, juste avant la pandémie à 1 502 K€.

En France et au Royaume Uni, les ventes directes sur le marché du rachis sont en repli de respectivement de 17% et 22% traduisant la moindre tension sur les lits de réanimation alors que les ventes allemandes sont en forte croissance de 72% s’expliquant par une gestion du covid-19 différente et la capacité de croissance du groupe sur un marché beaucoup plus grand.

La distribution indirecte est en forte décroissance, conséquence directe des différentes crises sanitaires dans les 21 pays dans lesquels sont distribués les produits du groupe Safe.

En 2020, la société a mis à profit le ralentissement brutal de l’économie pour convertir ses stocks de SterispineTMPS de première génération en seconde, assurant ainsi une capacité de redémarrage significative en 2021, et se doter d’une capacité industrielle significative utile à l’accélération de l’innovation et réduire son besoin en fonds de roulement (conséquence du prix de revient post-acquisition de la production) nécessaire à la croissance des années à venir.

Enfin, la structuration du groupe décrite dans son Document Unique d’Enregistrement déposé le 24 décembre 2020, permet au nouveau groupe d’organiser une gestion de ses deux branches d’activité tout en mettant à profit des ressources support partagées.

« La pandémie mondiale du covid-19 et le ralentissement brutal de chirurgies marquera pour longtemps notre économie et l’histoire de notre marché orthopédique. Même si 2020 se termine sur une contraction de ventes de Safe Orthopaedics, elle fut une année dynamique pour le groupe Safe avec la refonte de sa gamme phare SteriSpineTMPS, l’acquisition de LCI medical et la création de son Centre d’Innovation et de production intégrée, le développement de SORA1 et le déploiement de notre modèle du Prêt-à-l ’emploi grâce à des services inédits proposés aux hôpitaux » commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Nous l’espérons tous, 2021 sera l’année de la pandémie maitrisée et de la relance économique. Safe s’y est solidement préparé, par le renforcement significatif de sa trésorerie, la structuration de ses marques Safe Orthopaedics et Safe Medical. Rythme soutenu d’innovation et retour à une croissance commerciale à double digit sont nos ambitions court-terme.»

Point sur le programme de financement et position de Trésorerie

Il est rappelé que la Société a annoncé le 17 décembre 2020 avoir conclu un contrat avec le fonds d’investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (l’« Investisseur ») en vue de la mise en place d’une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1.680 bons d’émission d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d’une valeur nominale de 5.000 € chacune (les « OCEANE »), se décomposant en 24 tranches dégressives d’OCEANE (cf. communiqué de presse du 17 décembre 2020).

En raison de conditions favorables de marché et conformément à la documentation de financement obligataire, le premier tirage de cette ligne de financement a été annoncé par la Société le 24 décembre 2020.

Ces conditions de marché favorables ayant perduré, et à la demande de l’Investisseur, les dix (10) premières tranches du programme de financement ont été exercées par anticipation, permettant à la Société de sécuriser 4,1 millions d’euros.

En conséquence de l’exercice par anticipation de ces dix tranches (représentant 860 OCEANE pour un montant nominal total de 4,30 M€) et des frais d’engagement (représentant 34 OCEANE pour un montant nominal total de 0,17 M€), la Société a émis 16.738.142 actions au profit de l’Investisseur.

Il est rappelé que cette ligne de financement a pour objectif de permettre notamment à Safe Orthopaedics le financement de :

l’innovation à travers de nouvelles solutions d’assistance à la chirurgie ;

nouvelles mises en dépôts dans des établissements de santé européens majoritairement, et américains selon un cadre de partenariats privilégiés ;

études marketing clinique suite aux nouvelles directives européennes relatives au marquage CE ;

la mise en place de formations virtuelles de chirurgiens à la pratique chirurgicale des produits Safe Orthopaedics ; et

développement industriel avec notamment l’extension du site industriel de Fleurieux-sur-l’Arbresle.

Il est prévu que le tirage de chaque tranche d’OCEANE reprenne de manière automatique à l’expiration d’une période de 20 jours de bourse à compter du tirage de la tranche précédente (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions détaillées dans le communiqué de presse du 17 décembre 2020), selon le calendrier prévisionnel suivant :





Janvier 2021 à Février 2021 2 tranches mensuelles d’une valeur nominale de 400.000 € (80 OCEANE) Mars 2021 à Mai 2021 3 tranches mensuelles d’une valeur nominale de 350.000 € (70 OCEANE) Juin 2021 à Aout 2021 3 tranches mensuelles d’une valeur nominale de 300.000 € (60 OCEANE) Septembre 2021 à Novembre 2021 3 tranches mensuelles d’une valeur nominale de 250.000 € (50 OCEANE) Décembre 2021 à Février 2022 3 tranches mensuelles d’une valeur nominale de 200.000 € (40 OCEANE)

Il est néanmoins rappelé que (i) la Société maîtrise le rythme de l’accompagnement financier offert par l’Investisseur puisqu’elle pourra à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis de 15 jours de bourse, suspendre (puis reprendre, le cas échéant) les tirages et (ii) l’Investisseur garde la possibilité de demander à la Société, via le mécanisme dit « Investor Call », le tirage par anticipation de certaines tranches s’il estime que les conditions de marché sont favorables auxdits tirages.

Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission des OCEANE serait la suivante :

Impact de l'émission sur l’investissement d’un actionnaire détenant avant le lancement du programme de financement obligataire 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d’actions composant le capital de la Société au 23 décembre 2020, avant le début de l’émission obligataire, soit 27.486.812 actions) :

Participation de l’actionnaire Base non diluée Base diluée(1) Avant émission 1,00% 0,98% Après émission de 16.738.142 actions issues de l’exercice de 894 OCEANE (situation actuelle) 0,62% 0,61% Après émission de 6.561.538 actions nouvelles résultant de la conversion des 853 OCEANE restantes(2) 0,54% 0,53% Après émission de 42.650.000 actions nouvelles résultant de la conversion des

853 OCEANE restantes(3) 0,32% 0,31%

La base diluée tient compte de l'exercice de tous les instruments dilutifs existants à ce jour qui pourraient donner lieu à la création d'un maximum indicatif de 612.164 actions nouvelles. Calculs théoriques réalisés sur la base du cours de clôture de l’action de la Société du 12 janvier 2021, soit 0,67 euro, et d’un prix de conversion des OCEANE correspondant à 97% de cette valeur, soit environ 0,65 euro. Cette dilution ne préjuge ni du nombre d'actions final à émettre ni de leur prix d'émission, lequel sera fixé en fonction du cours de bourse, selon les modalités décrites ci-dessus et dans le communiqué de presse en date du 17 décembre 2020. Calculs théoriques réalisés sur la base du montant nominal de l’action de la Société, soit 0,10 euro.

Le reste des termes et conditions de cette ligne de financement obligataire tel que détaillé dans le communiqué de presse de la Société en date du 17 décembre 2020 reste en vigueur.

Trésorerie

Fort d’un refinancement significatif à hauteur de 8,4 M€ au niveau de Safe Orthopaedics en fin d’année d’une part, et de de l’obtention d’une subvention du plan de relance à hauteur de 0,8 M€ et d’un prêt innovation de BPIfrance à hauteur de 0,5 M€ à Safe Medical d’autre part, le 11 janvier 2021, la trésorerie du groupe s’élevait à 5,2 M€.

Agenda financier

Communication financière Date2 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2021 8 avril 2021 Résultats annuels 2020 23 avril 2021 Chiffre d’affaires 1er semestre 2021 5 juillet 2021 Résultats 1er semestre 2021 30 septembre 2021 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2021 07 octobre 2021 Chiffre d’affaires 2ème semestre 2021 13 janvier 2022



À propos de Safe Orthopaedics



Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale, pionnière dansle développement, la fabrication et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne(95610 Eragny sur Oise –France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en région lyonnaise où se trouve la société de fabrication. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

Contacts

Safe Orthopaedics

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Press Relations

Ulysse Communication

Pierre-Louis Germain / +33 (0)6 64 79 97 61 / plgermain@ulysse-communication.com

Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com







1 SORA : Safe Operating Room Assistant / Assistant virtuel de chirurgie

2 Note (*) : toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification.





Pièce jointe