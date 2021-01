TORONTO, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) annonce aujourd’hui que J.P. Morgan fait maintenant partie des membres de l’organisation.



« Le conseil d’administration de l’IFIC tient à souhaiter la bienvenue à J.P. Morgan comme nouveau membre », a déclaré Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Cette société offre depuis longtemps une gamme complète de produits et de services financiers et je me réjouis des perspectives et de l’expertise qu’elle apportera à la table de discussion sur l’industrie. »

Avec des équipes spécialisées à l’œuvre partout au Canada, J.P. Morgan est un chef de file mondial qui offre des services bancaires et des services liés aux marchés et aux valeurs mobilières dans plus de 100 pays.

À propos de l'IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois. L’organisme est fier de servir le secteur des fonds d’investissement au Canada et ses investisseurs depuis plus de 50 ans.

