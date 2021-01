Communiqué de presse - Paris, le 14 janvier 2021

Données financières préliminaires du second semestre 2020 :

Marge d’Ebitda supérieure à 13,5 % du chiffre d’affaires

Génération de cash flow libre record au 2nd semestre, supérieure à 1,3 milliard d’euros, et supérieure à 275 millions d’euros sur l’exercice 2020

Au 4e trimestre, malgré l’accélération de la deuxième vague du Coronavirus, Valeo a enregistré une croissance de 5,3 %, à périmètre et taux de change constants (1), de son chiffre d’affaires première monte qui a atteint 4,2 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires total de 5,0 milliards d’euros.

Pour l’ensemble du 2nd semestre,

grâce à une bonne maîtrise des coûts, en particulier des dépenses de R&D et des frais généraux, et de bonnes performances opérationnelles, la marge d’Ebitda (1) sera supérieure à 13,5 % du chiffre d’affaires (objectif communiqué en octobre 2020 : marge d’Ebitda supérieure à 12 %) ;

sera supérieure à 13,5 % du chiffre d’affaires (objectif communiqué en octobre 2020 : marge d’Ebitda supérieure à 12 %) ; grâce à un strict contrôle des investissements et des stocks, le cash flow libre (1) atteindra un niveau supérieur à 1,3 milliard d’euros (objectif communiqué en octobre 2020 : cash flow libre supérieur à 600 millions d’euros). Pour l’ensemble de l’année, malgré la profonde crise de la Covid, Valeo aura généré un cash flow libre positif, supérieur à 275 millions d’euros ;

atteindra un niveau supérieur à 1,3 milliard d’euros (objectif communiqué en octobre 2020 : cash flow libre supérieur à 600 millions d’euros). Pour l’ensemble de l’année, malgré la profonde crise de la Covid, Valeo aura généré un cash flow libre positif, supérieur à 275 millions d’euros ; l’endettement financier net (1) sera ramené à un niveau inférieur à 3 milliards d’euros à fin 2020, un an en avance par rapport à nos objectifs.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré :

« Dans cette période où le marché automobile a été profondément impacté par la COVID 19, les équipes de Valeo, que je remercie pour leur engagement et leur performance, peuvent être fières du travail accompli, tant au niveau de la protection de la santé de tous nos collègues qu’au niveau des résultats qu’elles ont obtenus. Avec une dette ramenée au-dessous de 3 milliards d’euros, avec un an d’avance sur l’objectif, nous avons retrouvé une structure financière robuste qui nous permet d’aborder avec confiance les défis de 2021. »

Les résultats définitifs et audités de l’exercice au 31 décembre 2020, ainsi que les perspectives 2021 seront, comme prévu, publiés après le Conseil d’administration du 18 février.

Les chiffres préliminaires publiés dans ce communiqué sont non audités.

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2019 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 28 avril 2020 (sous le numéro D.20-0385).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 19,5 milliards d’euros et a consacré 13 % de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2019, 114 700 collaborateurs dans 33 pays, dans 191 sites de production, 20 centres de recherche, 39 centres de développement et 15 plateformes de distribution. Valeo est côté la Bourse de Paris.

VALEO

43 rue Bayen 75017 Paris

www.valeo.com

Relations Investisseurs

+33 1 40 55 37 93

valeo@relations-investisseurs.com

Contacts Presse

+33 7 64 56 85 48 | +33 6 81 73 83 41 |

press-contact.mailbox@valeo.com







1 Cf. glossaire financier

Attachment