Paris le 14 janvier 2021

Bourse Direct :

Bilan du contrat de liquidité au 31/12/2020

Au titre du contrat de liquidité confié par BOURSE DIRECT à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2020 (date à laquelle il a été mis fin au contrat de liquidité) :

12 000 actions,

38 344,28 €.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 000 actions,

36 018,08 €.

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S2 2020 ACHAT VENTE Nombre d'actions 11 156 12 156 Nombre de transactions 29 27 Montant en capitaux 18 428,65 € 20 754,67 €





Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation





Date A/V Quantité Prix unitaire Capitaux en € 08/07/2020 V 200 1,445 289,00 09/07/2020 A 100 1,44 144,00 10/07/2020 A 64 1,46 93,44 13/07/2020 A 14 1,46 20,44 13/07/2020 V 178 1,4812 263,65 14/07/2020 A 98 1,45 142,10 15/07/2020 V 198 1,5102 299,02 16/07/2020 A 1 805 1,5350 2 770,86 16/07/2020 V 1 305 1,5977 2 085,00 17/07/2020 A 518 1,57 813,26 17/07/2020 V 1 218 1,5985 1 946,97 20/07/2020 A 100 1,55 155,00 21/07/2020 V 1 600 1,7147 2 743,52 24/07/2020 V 2 000 1,86 3 720,00 27/07/2020 A 1 000 1,8 1 800,00 30/07/2020 A 2 000 1,675 3 350,00 31/07/2020 V 500 1,753 876,50 11/08/2020 A 200 1,69 338,00 18/08/2020 A 1 100 1,6182 1 780,02 19/08/2020 A 101 1,63 164,63 19/08/2020 V 1 1,67 1,67 20/08/2020 V 587 1,6795 985,87 21/08/2020 V 313 1,69 528,97 31/08/2020 A 100 1,66 166,00 01/09/2020 V 1 100 1,7481 1 922,91 02/09/2020 V 350 1,8 630,00 07/09/2020 V 150 1,74 261,00 08/09/2020 A 500 1,7 850,00 15/09/2020 A 300 1,7 510,00 16/09/2020 V 280 1,73 484,40 17/09/2020 V 120 1,75 210,00 18/09/2020 A 27 1,72 46,44 21/09/2020 A 273 1,7064 465,85 22/09/2020 A 200 1,665 333,00 22/09/2020 V 200 1,73 346,00 23/09/2020 V 200 1,73 346,00 24/09/2020 A 200 1,68 336,00 24/09/2020 V 100 1,71 171,00 25/09/2020 A 300 1,68 504,00 25/09/2020 V 100 1,71 171,00 28/09/2020 A 100 1,65 165,00 28/09/2020 V 200 1,695 339,00 30/09/2020 A 156 1,6665 259,97 30/09/2020 V 456 1,6912 771,19 01/10/2020 A 200 1,66 332,00 01/10/2020 V 100 1,68 168,00 05/10/2020 A 300 1,6467 494,01 06/10/2020 V 300 1,68 504,00 12/10/2020 A 200 1,665 333,00 12/10/2020 V 200 1,7 340,00 20/10/2020 A 100 1,77 177,00 20/10/2020 V 100 1,8 180,00 26/10/2020 A 100 1,77 177,00 28/10/2020 A 671 1,7173 1 152,31 30/10/2020 A 329 1,6879 555,32 30/10/2020 V 100 1,7 170,00

A propos de Bourse Direct

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, espace Corporate.

Contact :

Virginie de Vichet - + 33 1 56 43 70 20

Pièce jointe