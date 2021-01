FREDERICK, Maryland, 14 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RoosterBio Inc., un fournisseur de premier plan de banques de cellules de travail diffusant des cellules souches/stromales mésenchymateuses humaines (hMSC), de milieux très techniques et de systèmes de biotraitement hMSC, annonce aujourd'hui la signature d'une collaboration stratégique avec Sartorius, un partenaire international leader dans la recherche en sciences de la vie et l'industrie biopharmaceutique. Cette collaboration vise à faire progresser la mise à l'échelle de la fabrication hMSC pour la médecine régénérative en s'appuyant sur les meilleures solutions de leur catégorie des deux sociétés afin de réduire de manière significative les efforts de développement des traitements, d'industrialiser la chaîne d'approvisionnement et d'accélérer le développement et la commercialisation de cures régénératives révolutionnaires à base de cellules.



RoosterBio et Sartorius créeront un ensemble de protocoles compatibles avec les bonnes pratiques de fabrication et centrés sur le client à l'aide des systèmes hMSC et de milieux de RoosterBio, ainsi que des technologies de fabrication à usage unique, du logiciel de contrôle des traitements et des outils d'analyse cellulaire de la fabrication du produit final hMSC de Sartorius. L'expansion cellulaire sera rapidement optimisée grâce au système Ambr® de paillasse et à la conception de logiciels d'expérimentation MODDE® de Sartorius, qui permettent à l'équipe technique de comparer les cultures dans des bioréacteurs multi-parallèles de taille identique afin de bénéficier d'informations sur les traitements et de conditions optimisées en un court laps de temps. Les bioréacteurs de production évolutifs Biostat STR® de Sartorius seront ensuite utilisés pour évoluer jusqu'à 50 L dans le cadre de cette collaboration, le système bénéficiant de l'évolutivité à 2 000 L. Les équipements de Sartorius seront également exploités pour développer des méthodes de traitement après récolte avec le système kSep® ainsi que des analyses de traitement et de qualité. Cet effort conjoint simplifiera les multiples étapes du développement thérapeutique en fournissant des technologies et des protocoles de plateforme de bout en bout robustes et rationalisés, qui peuvent être implémentés pour une mise à l'échelle rapide des processus de fabrication, permettant aux développeurs de produits d'accélérer considérablement leurs délais de développement.

« Faire passer la fabrication hMSC à l'échelle de mille litres est essentiel pour répondre aux exigences en matière de doses de produits dans la fabrication commerciale », a déclaré Margot Connor, PDG de RoosterBio. « Pour une production véritablement robuste et standardisée sur le terrain, il faut une stratégie de fabrication hautement contrôlée, avec la mise en œuvre de l'automatisation, de la surveillance et du contrôle des traitements afin d'augmenter l'échelle, la cohérence et l'efficacité des lots. Cette collaboration est bien positionnée pour répondre aux exigences à l'échelle clinique des développeurs de produits de médecine régénérative, tout en jetant les bases d'une véritable fabrication à l'échelle commerciale. »

« Grâce à la combinaison des technologies et des outils de RoosterBio et de Sartorius, nous aidons nos clients à développer des cellules souches et des thérapies, et ce plus rapidement, de meilleure qualité et de manière plus rentable. L'évolutivité est essentielle dans la fabrication commerciale, et cette coopération contribuera à répondre encore mieux aux exigences de nos clients », a déclaré Hugo de Wit, responsable des thérapies avancées chez Sartorius.

Les deux sociétés visent à utiliser les données de cette collaboration pour fournir des opportunités de co-apprentissage et de développement afin de soutenir l'industrie en pleine croissance de la thérapie cellulaire et génique.

À propos de RoosterBio

RoosterBio, Inc. est une société privée qui commercialise une plateforme technologique de production cellulaire axée sur le développement accéléré d'une industrie de médecine régénérative durable, à raison d'un client à la fois. Les produits de RoosterBio sont des cellules souches/stromales mésenchymateuses humaines (hMSC) adultes à volume élevé, abordables et bien caractérisées, couplées à des systèmes de milieu de culture de haute technologie. RoosterBio a simplifié et normalisé la façon dont les cellules vivantes sont achetées, développées et utilisées dans le développement, ce qui permet de réduire considérablement les délais et les coûts pour les clients. Les produits innovants de RoosterBio inaugurent une nouvelle ère de productivité et de standardisation sur le terrain. Rendez-vous à l'adresse www.roosterbio.com.

À propos de Sartorius

Le groupe Sartorius est un partenaire international de premier plan dans la recherche en sciences de la vie et l'industrie biopharmaceutique. Grâce à des instruments de laboratoire et des consommables innovants, la division Produits et Services de laboratoire du groupe se concentre sur la satisfaction des besoins des laboratoires en effectuant des recherches et un contrôle de la qualité dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et dans ceux des instituts de recherche universitaire. Grâce à son vaste portefeuille de produits axés sur les solutions à usage unique, la division Solutions de biotraitement aide les clients à fabriquer des médicaments et des vaccins biotechnologiques de manière sûre et efficace. Le groupe a connu une croissance annuelle moyenne à deux chiffres et a régulièrement étendu son portefeuille par le biais d'acquisitions de technologies complémentaires. Au cours de l'exercice 2019, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 1,83 milliard d'euros. À la fin de l'année 2019, plus de 9 000 personnes étaient employées dans une soixantaine de sites de fabrication et de vente du groupe, au service de clients dans le monde entier.

Rendez-vous sur www.sartorius.com

Contact :

RoosterBio : Carrie Zhang, directrice du marketing

czhang@roosterbio.com

Sartorius : Andre Hofmann, directeur des relations publiques

andre.hofmann@sartorius.com