Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) breddar sin molnbaserade Digital Signage-mjukvaruplattform med Digital Out of Home -funktionalitet (DOOH). Lanseringen utgör det andra steget i koncernens mjukvarustrategi som kommunicerades under november förra året. Den ökade funktionaliteten riktar sig till kunder som vill kombinera Digital Signage-funktioner för innehållsplanering med ökad funktionalitet, inklusive kampanjhantering, avancerad schemaläggning och så kallat proof-of-play. "Vi erbjuder en flexibel mjukvara som kombinerar det bästa av två världar, ett fullserviceerbjudande inom Digital Signage kombinerat med DOOH-funktionalitet och unik anpassningsförmåga till kundernas krav", tillägger Per Mandorf.



Övervägande internationella kunder har efterfrågat ökade prestandafunktioner där dynamiskt innehåll, API-integreringsfunktioner, skalbarhet och helhetserbjudanden är kritiska framgångsfaktorer. DOOH-mjukvaran öppnar möjligheter för kunderna att generera ytterligare intäkter genom sin Digital Signage-installation, och därmed kan kunderna ytterligare kapitalisera på den valda investeringen.

"Vi har genomfört flera framgångsrika DOOH-installationer i Norden och Benelux. De positiva resultaten uppmuntrade oss att uppgradera och utöka vårt erbjudande till andra europeiska marknader", avslutar Mandorf.

Malmö, 15 januari 2021

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay agerar i hjärtat av digitala transformationer i fysiska miljöer. Vi bidrar till att påverka människors beteende vid beslutspunkter i detaljhandeln, offentliga utrymmen och arbetsmiljöer. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. Vi är en europeisk ledare och vi driver den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget uppvisar en försäljning på cirka MSEK 400 och har 160 anställda på nio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar företaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com.

