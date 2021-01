January 15, 2021 02:55 ET

January 15, 2021 02:55 ET

Admicom Oyj:n tytäryhtiössä Admicom Finland Oy:ssä aloittaa toimitusjohtajana Anna-Maija Ijäs

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 15.1.2021 KLO 09:55







Admicom Oyj:n tarkoituksena on tulevaisuudessa eriyttää emo- ja tytäryhtiöiden johtamista, ja tytäryhtiö Admicom Finland Oy:n toimitusjohtajaksi nimettiinkin 14.1.2021 yhtiön sisältä Anna-Maija Ijäs.

- Olen kiitollinen minulle annetusta mahdollisuudesta päästä viemään Admicom Finland Oy:tä seuraavaan vaiheeseen. Aion varmistaa kannattavan kasvun myös tulevina vuosina. Tuotteen automatisoinnin kasvattaminen on tärkeä osa tätä, paitsi Admicomin, myös asiakasyritystemme kannattavuuden näkökulmasta. Tehtäväni on huolehtia, että työntekijöiden tekemisen palo ja yrittäjähenkisyys säilyy. Admicom kasvutarina on syntynyt ihmisistä ja tulee jatkumaan työntekijöiden vahvuuksien kautta, yli 7 vuotta monipuolisissa tehtävissä Admicomilla toiminut Ijäs toteaa.

Aiemmin yhtiö tiedotti 7.1.2021 uuden toimitusjohtajahaun käynnistämisestä emoyhtiön nykyisen toimitusjohtajan, Antti Sepän, jättäytyessä pois yhtiöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusi nimitys ei vaikuta emoyhtiön tilanteeseen, vaan Antti Seppä jatkaa toimitusjohtajana toistaiseksi, auttaa uuden strategian ja organisaatiomallin käynnistyksessä sekä tukee tulevan uuden toimitusjohtajan perehdytyksessä.





Lisätietoja antavat:

Antti Seppä

Toimitusjohtaja

antti.seppa@admicom.fi

+358 40 575 9709

Petri Aho

Talousjohtaja

petri.aho@admicom.fi

+358 50 340 2986







Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

puhelin: 09-6129 670









Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on yli 160 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi



Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/









JAKELU



Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet