Bilan Semestriel du Contrat de liquidité

conclu avec Oddo BHF SCA

Vélizy-Villacoublay, le 15 janvier 2021 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :

62 088 actions Dassault Systèmes, et

19 212 711,09 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;

que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .

que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;

qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;

Sur la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 ont été exécutés :

4 777 transactions à l’achat ;

5 696 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

368 875 titres et 57 170 317 € à l’achat ;

376 781 titres et 58 952 460 € à la vente.

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 4 777 368 875 57 170 317.30 5 696 376 781 58 952 460.70 01/07/2020 100 5 000 759 904.9 37 3 000 460 041.4 02/07/2020 142 8 000 1 220 779.2 48 3 000 460 800.0 03/07/2020 56 3 500 539 036.2 11 1 000 154 574.0 06/07/2020 00 00 00.0 143 7 000 1 089 025.0 07/07/2020 159 11 000 1 714 262.8 00 00 00.0 08/07/2020 08 500 77 502.5 29 2 000 311 880.0 09/07/2020 00 00 00.0 143 10 000 1 585 565.8 10/07/2020 17 2 000 313 300.0 144 5 000 788 950.0 13/07/2020 00 00 00.0 83 6 000 946 103.8 14/07/2020 57 6 000 919 650.0 00 00 00.0 15/07/2020 00 00 00.0 108 6 000 926 856.9 16/07/2020 49 4 000 607 950.4 66 4 000 612 100.0 17/07/2020 00 00 00.0 27 2 000 309 806.0 20/07/2020 00 00 00.0 51 4 500 712 150.0 21/07/2020 00 00 00.0 41 2 000 325 250.0 22/07/2020 61 4 000 638 300.0 00 00 00.0 23/07/2020 123 13 500 2 105 650.0 00 00 00.0 24/07/2020 74 9 000 1 344 191.3 00 00 00.0 27/07/2020 00 00 00.0 53 4 000 595 445.0 28/07/2020 27 2 000 298 700.0 57 4 000 601 359.5 29/07/2020 00 00 00.0 59 4 000 605 452.3 30/07/2020 42 4 000 609 166.3 00 00 00.0 31/07/2020 00 00 00.0 27 2 500 385 175.0 03/08/2020 10 1 000 153 150.0 29 2 500 389 175.0 04/08/2020 65 5 000 767 875.0 00 00 00.0 06/08/2020 29 2 500 377 125.0 12 1 000 152 950.0 07/08/2020 00 00 00.0 29 2 500 378 875.0 10/08/2020 80 7 000 1 051 275.0 11 1 000 151 000.0 11/08/2020 00 00 00.0 49 3 500 530 625.0 12/08/2020 00 00 00.0 22 2 500 381 275.0 13/08/2020 34 2 500 381 900.0 45 3 641 559 839.0 14/08/2020 107 10 000 1 513 625.0 14 2 000 303 350.0 17/08/2020 01 01 150.4 13 1 110 168 511.1 18/08/2020 13 2 001 302 751.9 13 1 501 229 426.9 19/08/2020 03 1 001 151 851.5 52 6 001 919 251.5 20/08/2020 40 3 501 526 876.2 01 01 151.2 21/08/2020 01 01 151.3 16 2 001 304 251.3 24/08/2020 00 00 00.0 37 8 200 1 274 475.8 25/08/2020 25 2 000 310 000.0 43 2 000 312 531.2 26/08/2020 35 2 500 389 125.0 68 5 000 785 000.0 27/08/2020 31 2 000 315 650.0 15 2 000 318 950.0 28/08/2020 56 6 000 945 025.0 72 2 000 316 514.8 31/08/2020 19 2 000 315 800.0 109 4 000 635 588.1 01/09/2020 02 2 000 318 000.0 45 8 000 1 281 800.0 02/09/2020 00 00 00.0 79 4 000 642 219.4 03/09/2020 136 11 500 1 826 800.0 00 00 00.0 04/09/2020 97 7 000 1 074 250.0 00 00 00.0 07/09/2020 00 00 00.0 79 7 000 1 081 500.0 08/09/2020 103 8 000 1 227 483.3 48 3 000 461 950.0 09/09/2020 00 00 00.0 87 5 000 775 338.0 10/09/2020 17 2 000 310 950.0 20 2 000 313 400.0 11/09/2020 77 3 000 469 921.9 00 00 00.0 14/09/2020 00 00 00.0 13 1 000 156 950.0 16/09/2020 00 00 00.0 162 9 000 1 437 582.4 17/09/2020 87 7 000 1 106 150.0 39 3 000 476 550.0 18/09/2020 00 00 00.0 147 8 000 1 281 500.0 21/09/2020 121 9 000 1 421 600.0 00 00 00.0 22/09/2020 07 1 000 157 550.0 71 7 000 1 120 500.0 23/09/2020 00 00 00.0 32 2 000 319 200.0 24/09/2020 137 8 000 1 250 300.0 62 6 000 941 026.7 25/09/2020 78 5 000 780 435.0 22 2 000 315 043.5 28/09/2020 00 00 00.0 50 3 000 480 107.2 29/09/2020 27 2 000 320 115.9 111 3 000 483 500.0 30/09/2020 72 4 000 638 892.5 00 00 00.0 01/10/2020 00 00 00.0 32 3 100 500 300.0 02/10/2020 116 8 000 1 271 800.0 00 00 00.0 05/10/2020 67 2 000 316 409.0 121 6 000 958 222.4 06/10/2020 110 8 090 1 281 333.0 00 00 00.0 07/10/2020 57 4 040 623 630.0 00 00 00.0 08/10/2020 25 1 000 155 990.6 70 4 160 656 825.5 09/10/2020 00 00 00.0 115 8 040 1 285 148.1 12/10/2020 00 00 00.0 23 2 192 355 376.8 13/10/2020 108 6 408 1 025 461.6 51 2 000 321 900.0 14/10/2020 35 4 000 641 900.0 27 2 000 323 500.0 15/10/2020 84 7 500 1 180 475.0 00 00 00.0 16/10/2020 06 1 500 237 750.0 140 7 500 1 196 416.4 19/10/2020 00 00 00.0 72 4 000 644 036.7 20/10/2020 90 6 000 949 100.0 00 00 00.0 21/10/2020 91 5 000 780 100.0 81 5 000 785 517.4 22/10/2020 59 11 000 1 658 500.0 85 5 000 760 700.0 23/10/2020 87 8 000 1 202 600.0 00 00 00.0 09/11/2020 35 2 000 307 550.0 91 9 000 1 411 335.4 10/11/2020 99 8 000 1 204 600.0 30 2 000 302 137.9 11/11/2020 00 00 00.0 160 15 000 2 275 755.5 12/11/2020 81 4 000 612 700.0 55 2 000 308 930.5 13/11/2020 33 4 000 608 400.0 14 1 000 153 300.0 16/11/2020 25 1 000 151 750.0 56 4 000 615 800.0 17/11/2020 79 7 000 1 061 900.0 00 00 00.0 18/11/2020 00 00 00.0 96 8 000 1 228 250.0 19/11/2020 66 4 000 620 300.0 40 5 000 779 700.0 20/11/2020 78 4 000 622 123.4 101 4 000 628 740.2 23/11/2020 232 15 000 2 345 195.1 00 00 00.0 24/11/2020 119 8 000 1 213 800.0 00 00 00.0 25/11/2020 00 00 00.0 51 6 000 912 800.0 26/11/2020 00 00 00.0 57 2 000 307 000.0 27/11/2020 28 1 000 153 550.0 45 2 000 309 550.0 30/11/2020 31 2 000 310 100.0 09 692 108 298.0 01/12/2020 50 7 000 1 078 400.0 71 4 000 623 650.0 02/12/2020 44 4 000 612 900.0 51 1 442 222 686.5 03/12/2020 25 2 200 335 130.0 29 1 283 197 389.6 04/12/2020 66 6 500 983 300.0 203 13 500 2 058 763.7 07/12/2020 14 1 000 152 750.0 113 4 000 615 200.0 08/12/2020 03 1 000 153 800.0 103 5 000 773 450.0 09/12/2020 60 4 551 703 378.5 109 2 000 310 600.0 10/12/2020 29 2 500 381 000.0 37 2 000 306 325.0 11/12/2020 00 00 00.0 18 1 000 154 550.0 14/12/2020 17 1 500 231 975.0 72 1 500 234 237.4 15/12/2020 21 906 141 064.2 116 8 700 1 365 338.1 16/12/2020 03 256 40 192.0 60 4 000 634 200.0 17/12/2020 00 00 00.0 25 2 000 320 100.0 18/12/2020 00 00 00.0 97 6 000 964 900.0 21/12/2020 82 6 000 953 658.7 00 00 00.0 22/12/2020 00 00 00.0 68 6 942 1 119 164.3 23/12/2020 00 00 00.0 04 2 000 329 700.0 24/12/2020 58 3 000 492 600.0 00 00 00.0 28/12/2020 00 00 00.0 46 5 250 870 125.0 29/12/2020 11 2 339 390 487.2 00 00 00.0 30/12/2020 00 00 00.0 08 1 025 172 097.5 31/12/2020 28 2 580 429 490.5 00 00 00.0





