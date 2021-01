ATLANTA, Jan. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GreyOrange, een wereldwijde softwareleverancier die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en zelflerende technologie om de orderverwerking en -levering te optimaliseren, heeft vandaag de resultaten van een enquête gepubliceerd. Uit de enquête onder meer dan 2000 consumenten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Luxemburg is gebleken hoe productafhandeling invloed heeft op aankoopbeslissingen en klantloyaliteit in elk kanaal van de retailhandel.

Het onderzoek heeft ook de ervaring vastgelegd van kopers met online bestellen en in de winkel ophalen (BOPIS), hun verwachte winkelgedrag na de pandemie, de rol die eenvoudig retourneren speelt bij aankoopbeslissingen en het belang van het aanbieden van sociaal verantwoordelijke distributiecenters die werknemers beschermen en hun werk verbeteren door ze uit te rusten met software, robots en andere geavanceerde technologie.

Het onderzoek werd gepubliceerd tijdens "NRF 2021: Chapter One", dat momenteel virtueel plaatsvindt op 12 tot 14 januari, 19 januari en 21-22 januari opvirtualbigshow.nrf.com.

Belangrijke bevindingen van het onderzoek zijn:

De consumenten deden een meerderheid van de aankopen in 2020 online vanwege COVID-19

Meer dan de helft van de consumenten verwacht hun aankooppatroon van vóór COVID te hervatten wanneer mogelijk

Twee derde van de consumenten heeft online bestellen, in de winkel ophalen (BOPIS) geprobeerd

BOPIS heeft ruimte voor verbetering: 62% meldt een wisselende of over het algemeen slechte ervaring

Een klein aantal leveringsmissers heeft invloed op de loyaliteit van de consument

Een lastig retourneringsproces heeft een negatieve invloed op de aankoopbeslissing

90% van de consumenten heeft aangegeven dat hun aankoopbeslissingen "zeer" of "enigszins" positief worden beïnvloed als ze weten dat een bedrijf heeft geïnvesteerd in technologie (zoals software en robots) om werknemers te beschermen, waarbij meer dan een derde "zeer" wordt beïnvloed door die kennis

"Wat we hebben geleerd van deze enquête is dat er nog steeds onzekerheid is zowel bij de consument als op de markt, en dat maakt veerkracht in productlevering nog belangrijker voor het succes van verkopers, zodat ze zich snel kunnen aanpassen aan veranderende markteisen en consumentenverwachtingen," aldus Jeff Cashman, Senior Vice President en Chief Operating Officer, GreyOrange. "Verkopers moeten in staat zijn om naadloos tussen kanalen te schakelen, zodat ze overal kunnen voldoen aan de vraag van de consument – in de winkel, online, of een mix hiervan met online kopen, in de winkel ophalen. Om dit te bereiken, hebben verkopers een overvloed aan gegevens nodig om verwerkingsbeslissingen te stimuleren die hen de grootste winst bieden, vooral als het gaat om de afhandeling die de loyaliteit en het behoud van klanten bevordert. En ze moeten dit allemaal bereiken en tegelijkertijd kosten effectief beheren en een veilige werkomgeving voor werknemers bieden."

GreyOrange biedt verkopers intelligente afhandeling via het GreyMatter-verwerkingssysteem, dat geavanceerde wetenschap toepast om prestaties slim te evalueren en beslissingen te stimuleren die mensen, processen en robots efficiënt organiseren binnen een distributiecentrum. Realtime gegevens worden uitgewisseld tussen GreyMatter- en Ranger-robots, waarbij algoritmen worden gebruikt voor het berekenen en opnieuw kalibreren van elke volgende beslissing, of dat nu het leveren van piekvraag of het beheren van dagelijkse afhandeling is. Het besturingssysteem GreyMatter optimaliseert de manier waarop voorraad wordt gepickt, verpakt en verzonden vanuit een faciliteit, waarbij de serviceovereenkomsten (SLA's) dynamisch worden aangepast, knelpunten worden voorkomen, de doorvoer wordt verhoogd en de veiligheid van mensen en materialen wordt beschermd.

De oplossingen van GreyOrange verbeteren de werkdruk en veiligheid van magazijnmedewerkers met op voldoende afstand gescheiden werkstations waar robots producten naar werknemers brengen zodat zij ze kunnen verpakken of speciale verwerkingstaken uit kunnen voeren zoals personalisatie of verpakking op maat. Robots transporteren ook voorraadartikelen en -pakketten tussen de verschillende werkstations zodat mensen minder gebieden hoeven te doorlopen om items voor te bereiden en bestellingen uit te voeren. Deze hulp minimaliseert arbeidsintensieve taken en blootstellingspunten voor werknemers gedurende de dag, om hun gezondheid en veiligheid te beschermen. Het geeft werknemers ook tijd om taken met een hogere waarde uit te voeren.

"Nu meer dan een derde van de respondenten aangeeft dat hun aankoopbeslissingen 'sterk' worden beïnvloed door bedrijven die investeren in geavanceerde technologie die de veiligheid en de omstandigheden van werknemers beschermt, en ruim 90 procent zegt dat ze op zijn minst 'enigszins' positief beïnvloed worden door deze factor, is het de hoogste tijd voor bedrijven om hierin te investeren," aldus Cashman. "De aandacht voor de veiligheid van werknemers en sociaal verantwoorde werkomgevingen is nog nooit zo groot geweest. Dit creëert een toegevoegde waarde voor de verwerkingsveerkracht en de snelheidsvoordelen van het investeren in software en robots om de afhandeling te moderniseren," voegde hij toe.

Download de volledige resultaten van de consumentenenquête over aankoopafhandeling van GreyOrange hier.

Ga voor meer informatie over GreyOrange naar www.GreyOrange.com.

Mediacontact:

Allison Mills

LeadCoverage

allison@leadcoverage.com

706.200.2148