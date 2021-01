Blagnac, France, le 15 janvier 2021-17h35,



Montréal, Canada

Entrée de Dassault Systèmes au capital de A.V.Simulation

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce avoir conclu l’opération d’entrée de Dassault Systèmes au capital d’A.V.Simulation, filiale commune de RENAULT et d’OKTAL (tête de la division Simulation de SOGECLAIR), dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile.

L’augmentation de capital de 10 millions d’euros a été souscrite par Dassault Systèmes. A l’issue de cette augmentation, Oktal détient ainsi 55,25%, Renault 29,75% et Dassault Systèmes 15% d’A.V.Simulation.

L’entrée de Dassault Systèmes au capital permet notamment :

Le renforcement des investissements en R&D visant une certification des systèmes embarqués des véhicules autonomes, pilotée par la simulation réaliste des échanges d’informations avec leur environnement,

Le développement du chiffre d’affaires à l’international.

L’intégration du logiciel SCANeR™ d’A.V.Simulation dans la 3DEXPERIENCE Plateforme de Dassault Systèmes permet de proposer une solution complète de simulation des différents niveaux d’autonomie des véhicules afin de raccourcir leurs cycles de développement, d’en diminuer les coûts de prototypage et de tests physiques et finalement d’en accélérer la certification.

L’opération a été conclue par la signature des accords définitifs et la souscription ce jour à l’augmentation de capital réservée pour 10 millions d’euros.

A propos d’A.V.Simulation

A.V.Simulation est une entreprise créée en juillet 2017 par apports d’Oktal (tête de la Division Simulation de Sogeclair) et de Renault. Installée en France et aux Etats-Unis, elle compte 82 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 21,2 M€ en 2019.

SCANeR™ est une plateforme de simulation modulaire et ouverte offrant de nombreuses fonctionnalités pour la modélisation de terrains, de véhicules, de capteurs, de trafic, pour l’édition de scénarios et la simulation massive ainsi qu’une visualisation 3D temps réel photoréaliste. SCANeR™ est aujourd’hui utilisé pour le développement et la validation de systèmes d’aide à la conduite (ADAS), de conduite autonome, des Interfaces Homme-Machine (IHM) et permet de parcourir des millions de kilomètres virtuels en quelques jours. SCANeR™ permet d’accélérer et de fiabiliser le cycle de développement, depuis le design jusqu’à la validation.

A.V.Simulation conçoit les simulateurs de conduite aux plus hautes performances du marché. La société fournit également des services à très forte valeur ajoutée autour de la simulation pour accompagner ses clients : formation, conseil, réalisation de scénarios, de modèles de véhicule, de capteurs, etc.

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

