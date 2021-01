Saint-Herblain (France), 15 janvier 2021 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”), société spécialisée dans les vaccins contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui une modification des termes de son accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed.

Compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du voyage, et après une levée temporaire de l’engagement de revenus minimum au second semestre 2020, Valneva, Deerfield et OrbiMed se sont mis d’accord pour modifier cet engagement en 2021 et 2022, en remplaçant le revenu minimum de €115 millions sur 12 mois glissants par des revenus trimestriels minimum représentant un total de €64 millions sur l’exercice 2021 et un total de €103,75 million en 2022. Les parties se sont également mis d’accord pour fixer une obligation de trésorerie minimale de €50 millions pour 2021 et 2023 et de €35 millions les années suivantes.

En février 2020, Valneva a annoncé un accord de financement avec des fonds gérés par Deerfield et Orbimed1. La transaction inclut un emprunt à taux fixe de $60 millions ainsi que la possibilité de tirer jusqu’à $25 millions supplémentaires au cours des douze mois suivant le versement initial. Valneva a, à ce jour, tiré $60 millions sur les $85 millions mis à sa disposition dans le cadre de cet accord de financement.

Début janvier 2021, Valneva a annoncé une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de €204,4 millions à fin décembre 20202, supérieure à ses prévisions d’une trésorerie 2020 se situant entre €180 millions et €200 millions3.

Á propos de Deerfield

Deerfield est une société de financement engagée dans le développement des soins de santé par l'investissement, l'information et la philanthropie.

Á propos d’OrbiMed

OrbiMed est une société d'investissement spécialisée dans le secteur de la santé disposant de $13 milliards d'actifs sous gestion. OrbiMed investit dans le monde entier dans le secteur de la santé, de la start-up aux grandes sociétés multinationales, au travers de fonds d’investissements privés, de fonds d’investissements publics et de fonds de redevances/crédit. OrbiMed dispose de bureaux à New York, San Francisco, Shanghai, Hong Kong, Mumbai et Herzliya. OrbiMed cherche à être un fournisseur de capitaux de choix, en apportant des solutions de financement sur mesure ainsi que les ressources et le soutien d'une équipe mondiale afin de contribuer à construire des entreprises de santé de premier plan.

Á propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Le Groupe possède un solide portefeuille de vaccins en développement dont des candidats vaccins uniques contre la maladie de Lyme, la COVID-19 et le chikungunya. Valneva possède par ailleurs deux vaccins sur le marché, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL4 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC®. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis.





Contacts Investisseurs et Media

Laetitia Bachelot-Fontaine

Director Investor Relations & Corporate Communications

M +33 (0)6 4516 7099

investors@valneva.com







Teresa Pinzolits

Corporate Communications Specialist

T +43 (0)1 20620 1116

communications@valneva.com





Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

[1] Valneva Announces New $85 Million Financing Arrangement with Leading US Healthcare Funds Deerfield and OrbiMed

2 Valneva Reports FY 2020 Cash of Over €200 Million

[3] Valneva Reports Nine Month Results Marked by Further Major Corporate Achievements

4 Le vaccin DUKORAL® ne bénéficie pas de l’indication ETEC en France







Pièce jointe