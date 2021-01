IRVINE, Californie, 15 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq : CLPT), une société mondiale de plateforme de traitement permettant la navigation et l'acheminement au cerveau, a annoncé aujourd'hui la première utilisation en Europe de son logiciel Version 2.0, avec le système de neuro-navigation ClearPoint, au Rigshospitalet, à Copenhague, au Danemark. L'intervention, qui a été réalisée la semaine dernière, représente également le premier site européen à utiliser le système ClearPoint sous guidage IRM en direct pour la navigation d'un cathéter laser dans le cerveau.



« ClearPoint propose un système de stéréotaxie basé sur la localisation IRM avec un cadre compatible avec l'IRM. Ce qui me semble évident, après ma première expérience, c'est que le système permet à l'intervention stéréotaxique d'être plus précise par rapport à notre cadre standard utilisant une localisation avec tomographie assistée par ordinateur », a déclaré Rune Rasmussen, MD, PhD, responsable de la stéréotaxie au Rigshospitalet. « Avec une petite cible tumorale et une anatomie et un système vasculaire très difficiles, avoir la capacité de réaliser cette intervention avec ClearPoint sous guidage IRM en direct nous a permis d'avoir fortement confiance dans le fait que notre placement du cathéter était très certainement optimal. Le soutien stéréotaxique sur site de représentants très compétents nous a conféré un avantage supplémentaire. »

« Nous avons été ravis de soutenir l'équipe talentueuse du Rigshospitalet au cours de la première intervention européenne utilisant notre tout dernier système ClearPoint », a commenté Matt Rabon, directeur du développement clinique et commercial pour l'EMOA. « L'expansion en Europe répond à notre mission stratégique de devenir le premier partenaire mondial de prestation de thérapies dans le domaine neurologique. Nous avons engagé une excellente équipe et mettons en œuvre la stratégie que nous avons lancée au cours de l'année écoulée. Nous sommes impatients d'apporter notre soutien à d'autres installations dans l'ensemble de la région EMOA au cours des mois à venir alors que nous étendons notre portée et notre accès au portefeuille de produits et services ClearPoint. Avec l'extension de notre présence dans ces nouvelles régions, nous serons en mesure d'attirer encore plus de partenaires biologiques et d'administration de médicaments qui souhaitent recruter des patients pour des essais en dehors des États-Unis. »

À propos de ClearPoint Neuro

La mission de ClearPoint Neuro est d'améliorer et de restaurer la qualité de vie des patients et de leur famille en apportant des traitements pour les troubles neurologiques les plus complexes avec une précision extrême. Les applications du portefeuille de produits actuels de la Société comprennent la stimulation cérébrale profonde, l'ablation laser, la biopsie, la neuro-aspiration et l'administration de médicaments, de produits biologiques ainsi que la thérapie génique au cerveau. Le système de neuro-navigation ClearPoint a l'autorisation de la FDA et le marquage CE, et il est installé dans plus de 60 sites cliniques actifs aux États-Unis et dans l'UE. La canule SmartFlow® de la Société est utilisée en partenariat ou en évaluation avec 25 sociétés de biologie et d'administration de médicaments à différentes étapes, allant de la recherche préclinique aux essais réglementaires à un stade avancé. À ce jour, plus de 4 000 interventions ont été réalisées et secondées par l'équipe de spécialistes cliniques de la Société intervenant sur le terrain, qui apporte un soutien et des services à nos partenaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.clearpointneuro.com .

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans la présente et concernant les plans, la croissance et les stratégies de la Société peuvent inclure des énoncés prospectifs dans le contexte des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations portant sur les événements, développements et performances futurs de la Société, ainsi que sur les attentes, convictions, plans, estimations ou projections de la direction concernant l'avenir, sont des énoncés prospectifs au sens de ces lois. Des risques et des incertitudes peuvent entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans les déclarations prospectives. Les incertitudes et risques particuliers incluent ceux qui sont liés à : l'impact de la COVID-19 et les mesures adoptées pour contenir sa propagation ; les revenus futurs des ventes des produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la Société ; la capacité de la Société à mettre sur le marché, commercialiser et atteindre une plus large acceptation du marché pour les produits du système de neuro-navigation ClearPoint de la Société ; et les estimations concernant la suffisance des ressources de trésorerie de la Société. Des informations plus détaillées sur ces facteurs ainsi que sur d'autres facteurs qui pourraient affecter les résultats réels de la Société sont développées dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, et dans le rapport trimestriel de la Société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 septembre 2020, ces deux documents ayant été déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission), et dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, que la Société a l'intention de déposer auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis au plus tard le 31 mars 2021.



