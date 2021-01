15. januar 2021

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse: 1/2021





Offentliggjort via NASDAQ OMX den 15. januar 2021





Salg af Nordic Hanne

Nordic Hanne Pte. Ltd., et 100% ejet datterselskab af Nordic Shipholding A/S, har den 15. januar 2021 indgået en aftale om salg af Nordic Hanne til en pris på USD 7,85 million. Nordic Hanne er en 2007-bygget handysize produkttanker.

Nordic Shipholding A/S forventer ikke, at salget vil have væsentlig påvirkning på forventninger for 2020 som meddelt i Selskabsmeddelelse 11/2020 den 11. december 2020.





For yderligere information venligst kontakt:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 3929 1000