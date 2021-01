Une autre performance historique malgré une concurrence plus féroce à la course la plus exigeante au monde.

Une autre performance historique malgré une concurrence plus féroce à la course la plus exigeante au monde.

VALCOURT, Québec, 15 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quatre. Victoires. D’affilée. BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) et ses véhicules Can-Am hors route viennent de rafler pour la quatrième année consécutive la tête du classement au Rallye Dakar (2018-2021), remportant les 11 premières positions. Ensemble, les pilotes de Maverick X3 ont effectué un parcours éprouvant de plus de 114 024 miles (183 504 km) hors route lors de la course de cette année, réalisant une nouvelle performance historique.

Franchissant premier la ligne d’arrivée dans la catégorie des véhicules légers combinés ainsi que dans la catégorie côte à côte, Francisco López (Chili) et Juan Pablo Latrach Vinagre (Chili) ont mené le train des pilotes de Maverick X3. Avec un parcours entièrement revu, le Rallye Dakar 2021, qui s'est déroulé en Arabie saoudite, a créé plusieurs moments à couper le souffle et des défis constants pour tout le monde, même pour les éventuels vainqueurs de la course.



« C'est un rêve qui se réalise et savoir qu’on a gagné la course la plus difficile au monde procure un sentiment absolument incroyable », a déclaré Francisco López. « Il faut beaucoup de travail et de préparation pour remporter le Dakar, mais cela serait impossible sans la bonne machine : le Can-Am Maverick X3. Cette bête peut affronter n'importe quoi, et vous pouvez vraiment compter sur elle pour surmonter tous les défis, que vous vous trouviez dans le sable, dans la roche ou dans la boue. Le Dakar exige une grande faculté d'adaptation, et le Maverick X3 offre le parfait alliage de vitesse, de maniabilité et de performance pour dominer ce rallye ».



Disponible chez les concessionnaires du monde entier, le Maverick X3 2021 est un véhicule hors route qui a fait ses preuves et dont les capacités sont remarquables. Cette année, lorsque la poussière est retombée après le Rallye Dakar :

– Champions en titre : Francisco López et Juan Pablo Latrach Vinagre

– Balayage du podium par Can-Am. (Catégories véhicules légers et côte à côte)

– 11 premières positions au classement – 24 des 29 finalistes pilotaient un véhicule Can-Am

– Fiabilité : Ensemble, les véhicules Can-Am ont complété 114 024 miles (183 504 km) en 12 jours



« Gagner le rallye pour une 4e année consécutive nous rend très fiers, car le Dakar est vraiment la course la plus difficile au monde », a déclaré Bernard Guy, vice-président principal, Stratégie globale des produits BRP. « Afin de dominer cette course, le Maverick X3 doit être préparé et détenir la capacité de surmonter chaque scénario potentiellement difficile. Ainsi, nous nous préparons aux conditions les plus rudes, nous analysons la réaction de nos machines tout au long des douze jours et nous appliquons nos apprentissages à l'ensemble de notre gamme. En fin de compte, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour améliorer l'expérience de nos conducteurs. »



Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts de l'équipe de South Racing Can-Am – qui a tout mis en œuvre, de la mécanique à la logistique en passant par les repas – pour plus de 30 pilotes de Can-Am Maverick X3. Démontrant tout le caractère dominant de cette voiture, de nombreux pilotes sont restés en tête du classement général jusqu'aux dernières étapes.



Pour plus d’informations sur la gamme complète de véhicules Can-Am hors route, y compris des informations techniques détaillées et des spécifications de produit, consultez le site https://can-am.brp.com/off-road/ .

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous parachevons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements spécialisés afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte plus de 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Telwater et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus de renseignements :

Steven Ross

Spécialiste mondial des relations publiques avec les consommateurs

Tél. : 438.885.2751

Steven.ross@brp.com

media@brp.com

Photos de Francisco López durant le Rallye Dakar 2021 disponibles ici :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V1mR19MXeqJqVWVRi_fF5R6nieO2D5BF

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03a29b47-c86e-466e-ace6-85b871f659bb/fr