MCH Group: Nouvelles nominations au Conseil d’administration et à l’Executive Board





Andrea Zappia est proposé comme nouveau président du conseil d'administration, Marco Gadola est prévu comme vice-président





Nomination de Beat Zwahlen comme CEO par intérim et de Michael Hüsler comme nouveau CFO





Bernd Stadlwieser quitte l’entreprise d’un commun accord





Avec la réalisation des augmentations de capital, le renouvellement partiel du Conseil d’administration de MCH Group SA, décidé par l’assemblée générale le 27 novembre 2020, est entré en vigueur le 21 décembre 2020: James Murdoch, Jeffrey Palker et Eleni Lionaki ont pris leurs fonctions en tant que successeurs respectifs de Karin Lenzlinger Diedenhofen, André Odermatt et Tanja Soland.



Le Conseil d’administration annonce aujourd'hui d’autres renouvellements de postes envisagés: le Conseil d’administration proposera Andrea Zappia et Marco Gadola à l’élection comme nouveaux membres du Conseil d’administration lors de l'assemblée générale annuelle du 28 avril 2021. Andrea Zappia sera en outre recommandé pour l’élection au poste de président et successeur d’Ulrich Vischer qui, comme annoncé, démissionnera lors de l’assemblée générale. Le Conseil d’administration envisage de nommer Marco Gadola vice-président après l’élection.

Une expérience et un réseau internationaux

Andrea Zappia est Executive Vice President et Chief Executive Officer New Markets and Business du groupe Sky. Son domaine de responsabilité couvre également SkyStudios et SkyNews/SKyTG24. Il a commencé sa carrière au sein de la multinationale Procter&Gamble, où il était European Group Marketing Manager. De 1996 à 2001, il a été Global Sales and Marketing Director pour Ferrari et Maserati. En 2003, il a rejoint Sky Italia, où il a occupé différents postes de direction avant d’exercer la fonction de CEO de 2011 à 2019. Andrea Zappia a 57 ans, il est né à Tripoli et a grandi à Bologne, où il a obtenu un diplôme en économie.

«Je me réjouis énormément de cette nouvelle tâche, si les actionnaires m’accordent leur confiance,» déclare Andrea Zappia. «MCH Group a un grand potentiel pour un développement futur prospère. Je me réjouis de contribuer à tracer la voie vers un avenir couronné de succès avec les membres actuels et nouveaux du Conseil d’administration et avec la direction.»

Marco Gadola, né en 1963, était déjà membre du Conseil d’administration de MCH Group et président de l’Audit Committee de 2016 à 2019. Il était de 2013 à 2019 CEO de Straumann Group et est aujourd’hui, entre autres, président du conseil d’administration de DKSH Group et membre du conseil d’administration de différentes entreprises basées à Bâle, telles que Straumann, Medartis et Tally Weijl, ainsi que d’autres entreprises.

Changement dans la direction opérationnelle

Le Conseil d’administration de MCH Group a nommé l’actuel CFO Beat Zwahlen comme nouveau CEO par intérim. Il reprendra la direction opérationnelle de la société avec effet immédiat. Beat Zwahlen a rejoint MCH Group en tant que CFO en mai 2018. Ces dernières années, il a joué un rôle déterminant dans la restructuration et la transformation de l’entreprise, et les augmentations de capital avec Lupa Systems comme nouvel investisseur principal ont pu être réalisées sous sa direction de projet.

Le nouveau CFO du groupe d’entreprises sera Michael Hüsler, qui reprendra avec effet immédiat la fonction de directeur financier de Beat Zwahlen. Ces 15 dernières années, Michael Hüsler a occupé le poste de Group CFO dans différentes entreprises internationales, dont 12 ans dans des sociétés cotées en bourse. Depuis 2017, il était Group CFO de Habasit International AG. Né en 1972, il habite la région de Bâle.

Le Conseil d’administration et l’actuel CEO Bernd Stadlwieser ont convenu en commun de mettre fin à leur relation de travail. Le Conseil d’administration le remercie pour ses précieux services à la tête opérationnelle de l’entreprise.

«MCH Group le remercie pour son grand engagement au cours des 18 derniers mois qui ont été particulièrement difficiles,» souligne le président du Conseil d’administration Ulrich Vischer. «Il a donné de nombreuses impulsions précieuses pour la transformation et le repositionnement nécessaires de MCH Group.»

Dans l’année écoulée, MCH Group a créé les conditions financières et structurelles nécessaires pour faire face à la crise du coronavirus et poursuivre la mise en œuvre de la stratégie, déclare en outre Ulrich Vischer. «Avec le renfort prévu d’Andrea Zappia et Marco Gadola, le Conseil d’administration bénéficiera grandement d’un surplus d’expérience internationale dans la branche, de force d’innovation et de compétence en management. Le Conseil d’administration et l’Executive Board travailleront en étroite collaboration pour relever les défis actuels et mettre en œuvre la stratégie d’entreprise définie. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le succès futur de l’entreprise.»





