En raison de la pand é mie, l ’ Assembl é e g é n é rale ordinaire de Roche Holding SA se tiendra le 16 mars 2021 sans la participation physique des actionnaires uniquement en présence des personnes statutairement nécessaires

Les droits des actionnaires lors de l’Assemblée générale seront exclusivement exercés par le représentant indépendant en l’absence physique des actionnaires





Bâle, le 18 janvier 2021 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a annoncé aujourd’hui qu’une participation physique des actionnaires à l’Assemblée générale ne serait malheureusement pas possible en raison de la persistance de la pandémie. Etant donné la situation sanitaire toujours préoccupante, notre priorité absolue est de préserver nos actionnaires d’un éventuel risque d’exposition.



Dans un souci de prévention et de précaution, le Conseil d’administration a décidé d’organiser l’Assemblée générale ordinaire de Roche Holding SA le mardi 16 mars 2021 en excluant toute participation physique des actionnaires, en vertu de l’art. 8 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) et de l’art. 27 de l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), (Ordonnance 3 COVID-19). Le Conseil d'administration regrette cette décision, mais au regard de la situation actuelle ne voit pas de possibilité de tenir l'Assemblée générale annuelle de la manière habituelle.



Par conséquent, l’Assemblée générale ordinaire se tiendra uniquement en présence des personnes statutairement nécessaires le 16 mars 2021 à partir de 10h30 dans les locaux du siège de la société Roche Holding SA, Grenzacherstrasse 124, 4058 Bâle.



Les actionnaires pourront exercer leurs droits exclusivement par le biais de consignes transmises par écrit ou sous forme électronique au représentant indépendant Testaris AG.



Des informations complémentaires sur l’Assemblée générale et une allocution aux actionnaires du président du Conseil d’administration, le Dr Christoph Franz, seront disponibles sur le site https://www.roche.com/about/governance/annual_general_meetings.htm.



