January 18, 2021 02:00 ET

ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.1.2021 klo 9.00



Orion Eläinlääkkeet ja Vetoquinol laajentavat yhteistyötään – Vetoquinol Orionin Clevor®-tuotteen jakelijaksi Yhdysvalloissa ja Orion Drontal®- ja Profender®-tuotteiden jakelijaksi Suomessa, Unkarissa sekä Romaniassa

Orion Eläinlääkkeet ja Vetoquinol laajentavat yhteistyötään uusilla jakelusopimuksilla.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi kesäkuussa 2020 myyntiluvan Orionin Clevor®-tuotteelle, joka on silmätippamuotoinen lääke, jonka tarkoituksena on saada koira oksentamaan. Tuotetta koskevan sopimuksen ehtojen mukaan Vetoquinol saa oikeuden myydä ja markkinoida Clevor®-lääkettä (vaikuttava aine ropiniroli) Yhdysvalloissa.

Vetoquinol osti 1.8.2020 Drontal®- ja Profender®-tuotteiden oikeudet EU:ssa ja Isossa-Britanniassa. Orion saa oikeuden myydä ja markkinoida Vetoquinolin Drontal®- ja Profender®-tuotteita Suomessa, Unkarissa ja Romaniassa 1.1.2021 alkaen. Drontal®-tuotteita käytetään sisäloisten häätöön kissoilla ja koirilla ja Profender®-tuotetta sisäloisten häätöön kissoilla.

Uudet jakelusopimukset laajentavat yhtiöiden nykyistä yhteistyötä, jossa Vetoquinol on toiminut Orion Eläinlääkkeiden rauhoite-tuotteiston jakelijana useissa Euroopan maissa helmikuusta 2015 alkaen.

“Olen erittäin tyytyväinen hedelmällisen yhteistyön laajentamiseen Vetoquinolin kanssa ja siihen, että saamme luotetun kumppanin jakelemaan Orion Eläinlääkkeiden uusinta hyväksyttyä innovaatiota Yhdysvalloissa. Lisäksi meille on erittäin tärkeää, että voimme jatkaa Drontal®- ja Profender®-tuotteiden myyntiä kotimarkkinallamme Suomessa sekä laajentaa jakelua myös Unkariin ja Romaniaan”, toteaa Orion Eläinlääkkeiden johtaja Niclas Lindstedt.

“Olemme iloisia voidessamme vahvistaa kumppanuuttamme Orionin kanssa. Drontal®- ja Profender®-tuotteemme tulevat hyötymään tehokkaasta jakeluverkostosta Suomessa, Unkarissa ja Romaniassa. Lisäksi Vetoquinol on ylpeä siitä, että Orion valitsi yhtiön kehittämään innovatiivista Clevor®-brändiä Yhdysvalloissa. Tämä uusi virstanpylväs yhteistyössämme on osoitus Vetoquinolin lääkealan kyvykkyydestä ja tuntemuksesta tällä avainmarkkinalla”, sanoo Vetoquinolin toimitusjohtaja Matthieu Frechin.

Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä Easyhaler®-laiteportfolion alla. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Vetoquinol

Vetoquinol on johtava maailmanlaajuinen eläinlääkeyhtiö, joka toimittaa lääkkeitä ja ei-lääkkeellisiä tuotteita karjaeläin- (nautakarja ja sikakarja) ja lemmikkieläin- (koirat ja kissat) markkinoille. Itsenäisenä toimijana Vetoquinol suunnittelee, kehittää ja myy eläinlääkkeitä sekä ei-lääkkeellisiä tuotteita yli sadassa maassa Euroopassa, Amerikoissa ja Aasian-Tyynenmeren alueella sijaitsevien 24 tytäryhtiönsä sekä maailmanlaajuisen vientiyksikkönsä kautta. Perustamisestaan (v. 1933) lähtien Vetoquinol on toteuttanut strategiaa, joka yhdistää innovaation ja maantieteellisen monimuotoisuuden. Konsernin hybridikasvun ajurina toimii oman tuoteportfolion vahvistaminen yhdistettynä yritysostoihin korkean potentiaalin kasvumarkkinoilla. Vetoquinol työllisti 2 401 henkilöä kesäkuun 2020 lopussa. Vetoquinol on ollut vuodesta 2006 alkaen listattuna Euronext Pariisissa (kaupankäyntitunnus: VETO)

