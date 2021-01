January 18, 2021 04:00 ET

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 18.1.2021 kello 11:00



HONKARAKENTEEN TALOUSJOHTAJA LEENA AALTO SIIRTYY TOISEN TYÖNANTAJAN PALVELUKSEEN

Honkarakenteen talousjohtaja Leena Aalto on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Leena Aalto on työskennellyt Honkarakenteella tammikuusta 2012 lähtien. Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen hän on ollut huhtikuusta 2017 lähtien.

Leena Aalto on sitoutunut jatkamaan työskentelyä Honkarakenteella tehtäviensä siirtämisen ajan, arviolta helmikuun loppuun asti.

”Kiitän Leenaa lojaalista vastuunkannosta yrityksemme matkalla, jossa tavoitteena on aina ollut olla alan kannattavin yritys. Yhteinen matka on ollut antoisa ja haluankin toivotta Leenalle mitä parhainta menestystä uusissa haasteissa. Näin se elämä menee, matka jatkuu”, toteaa toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Honkarakenne käynnistää uuden talousjohtajan haun välittömästi.

