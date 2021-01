January 18, 2021 04:00 ET

January 18, 2021 04:00 ET

Inger Sethov, konserndirektør for Kommunikasjon & Myndighetskontakt, har besluttet å forlate Hydro for å bli kommunikasjonsdirektør i det norske detaljhandelsselskapet Reitan Handel AS.

Prosessen for å finne en erstatter har startet. Sethov vil fortsette i stillingen til en etterfølger er på plass, senest til 30 juni.

Inger Sethov har jobbet i Hydro siden 2005, som leder av Kommunikasjon siden 2008 og som konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt og en del av konsernledelsen siden 2015.

Investorkontakt:

Line Haugetraa

+47 41406376

Line.haugetraa@hydro.com

Pressekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.molland@hydro.com