F.E. Bording A/S

January 18, 2021 06:29 ET

Glostrup, Jan. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SELSKABSMEDDELELSE

Afnotering og tilbud om køb af B-aktier – tilbudsperioden udløber fredag, den 22. januar kl. 17.00.

F.E.Bording A/S henviser til selskabsmeddelelser af 17. december 2020 og 21. december 2020 om afnotering og køb af B-aktier.

Fristen for accept af selskabets tilbud om køb af B-aktier udløber den 22. januar 2021 kl. 17.00, som også er sidste handelsdag for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen. Fremgangsmåden ved benyttelse af tilbuddet fremgår af vedhæftede acceptblanket.

Se venligst vedhæftede meddelelse samt acceptblanket.

Med venlig hilsen

F.E. Bording A/S

Bernt Therp

Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11.

