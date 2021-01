January 18, 2021 07:00 ET

Elon och Elon Ljud & Bild bäst i branschen på medkänsla



Elon får högsta resultat i kategorin hemelektronik i Empati Grand Prix 2021. På den digitala galan

presenterades resultatet där över 3000 svenskar varit med och röstat fram handelns mest empatiska företag.



2019 inledde vitvarukedjan Elon och hemelektronikkedjan Elon Ljud & Bild ett samarbete för att tillsammans bli den ledande

fackhandelskedjan inom både hemelektronik och vitvaror på marknaden. Nu visar årets undersökning att de båda kedjorna

gemensamt har ett starkt varumärke och är bäst i klassen på att förstå och känna empati.

- Det är oerhört glädjande att se resultaten i undersökningen. Våra handlare runt om i landet gör ett fantastiskt arbete där

service prioriteras och kunden alltid står i centrum. Det är såklart med stolthet som man tar del av resultaten i

Empati Grand Prix, säger Martin Torstensson, kedjechef för Elon Ljud & Bild.

Priset Empati Grand Prix arrangeras av Index House tillsammans med kommunikationsbyrån Pool. 3000 kunder betygsätter

63 företags förmåga att visa förståelse och medkänsla. Tävlingen är uppdelad i åtta branscher.

- Det är kul att se att båda kedjorna sticker ut. Jag ser det som en indikation på att samarbetet stärker oss. Trots olika

ägarskap och trots att vi är spridda över hela Sverige driver vi kedjorna med samma värdegrund. Det märker kunden och

det är så vi fortsatt kommer att vara starka tillsammans, avslutar Martin.

Läs mer om Empati Grand Prix här:

https://empatigrandprix.se/





För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt, VD Electra, mobil 070-525 84 59

Martin Torstensson, kedjechef Elon Ljud & Bild, mobil 073-444 44 44





Om Elon Ljud & Bild

Elon Ljud & Bild är tillsammans med Elon Sveriges ledande fackhandelskedjor inom vitvaror och hemelektronik med

över 400 butiker runt om i Sverige. Elon Ljud & Bild ägs av lokala handlare och ingår i koncept Electra Gruppen AB.

Med lokala, engagerade entreprenörer som kan sin marknad och sina produkter får kunden hjälp före, under och efter köp.

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor, som

Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination med

lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet

i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. Denna information lämnades,

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021 kl. 13.00.

Bilaga