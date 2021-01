QUÉBEC, 18 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a remporté la partie d’ingénierie pour le plus grand fabricant de véhicules électriques aux États-Unis ainsi que quatre nouveaux projets municipaux et industriels. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 3,2 M $, porteront le carnet de commandes de Technologies de traitement d’eau et Services (« WTS ») de la Société à 37.1 M $.



« Notre ligne d’affaires WTS a été très active récemment et leurs efforts sont soulignés par la récente vague de projets que nous avons remportés, conservant notre carnet de commandes WTS très équilibré. Avec notre modèle d'affaires, les projets que nous exécutons mènent souvent aussi à des opportunités en cours de route pour nos autres lignes d'affaires », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

La Société a obtenu le contrat d'ingénierie pour la conception de deux trains identiques d'osmose inverse (« RO »), chacun produisant 2 200 m3/jour, pour une usine de fabrication de véhicules électriques située au Texas. Une fois les travaux d'ingénierie terminés avec succès, un bon de commande pour la construction et la livraison de l'équipement devrait être émis à la Société.

Le premier projet concerne la modernisation de l'usine existante de Granbury Wastewater South, à Granbury, au Texas, ayant une capacité de 7 500 m3/jour. L'usine de boues activées conventionnelle en place sera convertie en une installation de bioréacteur à membranes (« MBR »), comprenant une élimination biologique du phosphore. Le nouvel équipement sera construit sur l'infrastructure actuelle de l’usine, ce qui réduira les coûts d’investissements. La mise à niveau sera conçue à l’aide du système novateur universel pour la filtration membranaire, le flexMBRMC, réduisant ainsi le coût de cycle de vie.

Le prochain projet attribué à H 2 O Innovation consiste en la modernisation d'une usine défaillante de traitement d’eaux usées, utilisant la technologie de MBR, dans une école de l'État du Maryland. La Société a été sélectionnée afin d’effectuer les réparations nécessaires et d’améliorer la durabilité du système d'eaux usées à l'aide de membranes en céramique.

Le troisième projet est une grande première pour H 2 O Innovation et concerne l’attribution d’un pilote de démonstration pour sa nouvelle technologie, le SILOMC, pour un client du Midwest américain. La plateforme SILOMC a été développée à l’interne comme une approche simplifiée du traitement de MBR, mais pour les petites applications et les installations de traitement décentralisées, où les coûts d’installation, la facilité d’opération et l’entretien minime sont des facteurs de différenciation clés.

Enfin, H 2 O Innovation a obtenu un contrat au sud de la Californie pour deux pilotes de démonstration de RO à l’installation de récupération d’eau d’Hyperion pour des tests de longue durée et pour sensibiliser le public. Chaque unité sera capable de produire jusqu'à 134 m3/jour en traitant le filtrat secondaire de MBR. Ce projet renforce la présence et l’expérience de la Société sur le marché critique de la réutilisation d’eau.

Selon M. Dugré, « Nous continuons à déployer nos efforts pour saisir davantage d'opportunités d'eaux usées, de réutilisation d’eau et industrielles, caractérisées par des marges bénéficiaires brutes plus élevées, et pour étendre notre présence au Texas, qui est un marché stratégique pour nous ».

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

