Foreningens bestyrelse har besluttet at udbetale de forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 for 12 af foreningens børsnoterede udloddende afdelinger.



Udbyttet bliver trukket fra den indre værdi (NAV) og dermed kursen i afdelingerne den 27. januar 2021 og vil være på din konto den 29. januar 2021. Den sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte bliver derfor den 26. januar 2021.



Udbytterne for 2020 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 24. marts 2021.







De forventede udbyttesatser vedrørende regnskabsåret 2020 for fire børsnoterede udloddende afdelinger udbetales senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 24. marts 2021.





Se også vedhæftede meddelelse.





Henvendelser kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89 89 25 00.



