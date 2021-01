January 18, 2021 10:30 ET

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja Jouko Peräaho jättää tehtävänsä, Dominic Hill nimitetty uudeksi toimitusjohtajaksi

Plc Uutechnic Group Oyj Pörssitiedote 18.1.2021 klo 17:30 EET

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja Jouko Peräaho jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Peräaho on toiminut yhtiön toimitusjohtajana maaliskuusta 2017 lähtien, ja sitä ennen Uutechnic Oy:n toimitusjohtajana sen perustamisestä lähtien. Peräaho jättää toimitusjohtajan tehtävät välittömästi, ja jatkaa yhtiön hallituksen jäsenenä yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka.

"On ollut suuri etuoikeus toimia UTG Mixing Groupin toimitusjohtajana kuluneet vuodet. Haluan kiittää kaikkia UTG Mixing Groupin työntekijöitä heidän valtavasta panoksestaan yhtiön kehittämiseksi, ja odotan innolla näkeväni yhtiön kehityksen osana SPX FLOW -konsernia," sanoo Jouko Peräaho.

"Kiitän väistyvää toimitusjohtaja Jouko Peräahoa hänen mittavasta ja ansiokkaasta työstään UTG Mixing Groupin pitkäjänteisenä ja yritteliäänä kehittäjänä ja johtajana. Toivotan samalla UTG Mixing Groupin uudelle toimitusjohtajalle Dominic Hillille myötätuulta hänen uusissa haasteissaan," toteaa Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Kottonen.

Yhtiö on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Dominic Hillin, joka aloittaa tehtävässään välittömästi.

"SPX FLOW toivottaa lahjakkaan UTG Mixing Groupin -tiimin tervetulleeksi perheeseemme. Yhdistettyjen organisaatioidemme vahvuus tulee hyödyttämään kollektiivisten asiakkaittemme vaikeampiakin haasteita ja minulla on kunnia päästä johtamaan tätä integraatiota", sanoo toimitusjohtaja Dominic Hill. "Haluan myös vilpittömästi kiittää Jouko Peräahoa hänen yhteistyöstään tämän prosessin aikana sekä UTG:n rakentamisesta mahtavaksi yhtiöksi, jollainen se on tänään."

Dominic Hill liittyi SPX FLOW:n palvelukseen 2014 Global Aftermarkets -liiketoiminnan varajohtajaksi (Eng.: Vice President). Hänet ylennettiin Business Development and Strategic Accounts -yksikön varajohtajaksi vuonna 2019. Aiemmin hän toimi johtotehtävissä FTSE 100 Smiths Groupissa ja Babcock International Groupissa. Domicin Hillin kotipaikka on Isossa-Britanniassa ja hänellä on maisterintutkinto Cranfieldin yliopistosta.

Uudessakaupungissa 18.1.2021

Plc Uutechnic Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Hannu Kottonen, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 50 053 2235

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.