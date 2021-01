NACON ET CREĀ-TURE STUDIOS S’ASSOCIENT

POUR L’ÉDITION ET LA DISTRIBUTION DE SESSION.

Lesquin, le 18 janvier 2021 – NACON et creā-ture Studios sont heureux d’annoncer leur collaboration pour l’édition et la distribution du jeu Session: Skateboarding Sim Game, une nouvelle simulation de skateboard, actuellement disponible en accès anticipé. Avec plus de 85% d’opinions positives sur Steam, le jeu bénéficie d’une attente très forte grâce à une expérience de jeu immersive, portée par un gameplay novateur.

Session. est une simulation authentique et réaliste à destination des passionnés de skateboard. Actuellement en cours de développement par le studio montréalais creā-ture, fondé par Marc-André Houde et Vincent Da Silva, vétérans de l’industrie du jeu vidéo et skateurs expérimentés, le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam (PC) et sur consoles Xbox One et Xbox Series X|S en version Game Preview. Déjà largement salué par les joueurs pour sa qualité et son réalisme, le jeu est pressenti comme la nouvelle référence du genre.

L’univers de Session. célèbre l’âge d’or du skateboard et retranscrit fidèlement la créativité, la culture et la folie de ce sport tel qu’il a été popularisé dans les années 90s. Doté d’une physique réaliste, le jeu propose un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le « True Stance Stick », où chaque pied est géré indépendamment grâce aux deux joysticks. Avec une courbe d’apprentissage tout aussi exigeante que dans la pratique du skateboard, les joueurs devront s’entrainer pour maîtriser leur planche et réaliser les nombreuses figures à reproduire dans le jeu, des plus basiques aux plus complexes. Avec son outil de montage intégré, le jeu permettra à chacun d’immortaliser ses plus belles prouesses en vidéo.

Dans un environnement urbain en monde ouvert, représentant des lieux emblématiques de ce sport, les fans de skate tenteront ainsi d’écrire leur propre légende en veillant également à constituer leur équipement et leur style vestimentaire.

Véritable hommage à la communauté des fans de skate, plusieurs centaines de milliers de joueurs ont déjà mis la main sur la version actuelle du jeu et suivent de près son développement.

Plus d’informations sur Session: Skateboarding Sim Game seront communiquées ultérieurement.

Page Steam

https://store.steampowered.com/app/861650/Session_Skateboarding_Sim_Game/

Cliquez ici pour voir les assets

* * *

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 9 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B | ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP | EFFECTIF : Environ 550 collaborateurs.

About creā-ture Studios Inc.

Here at creā-ture Studios, located in the surroundings of Montreal, Canada, we try to do things differently -- not because we have to, but simply because making games doesn't seem to be what it used to. Formed by guys who got sucked into the AAA industry for probably too long, we strive at getting back to what video games are to us. More than a product, a creā-tion, the achievement of an art form envisioned into something fun and interactive! Our goal is to bring high-quality, detail-oriented, entertaining, creative and original games to niche markets and to serve them the best we can with an inspiring mindset, creating games that will meet the needs, quality standards and requirements of the people who play them. At the end of the day, it needs to be legit and fun. For more information, visit http://www.crea-turestudios.com.

Pièce jointe