Wendel annonce la promotion de Harper Mates à la fonction de Directeur associé. Harper continuera à se concentrer sur les activités d’investissement du Groupe, et, en particulier, à superviser les sociétés dont elle a la responsabilité. Harper Mates intègre également le Comité d’investissement et a rejoint le Conseil de surveillance de Wendel en tant que représentante des salariés.

Adam Reinmann, CEO de Wendel North America, a déclaré : « La promotion de Harper Mates est méritée et salue son expérience dans le domaine de l’investissement, ses qualités en management et son engagement à Wendel. Elle a, ainsi, joué un rôle majeur dans la réussite du bureau de New York, qui a aidé Wendel à investir près de 1,2 milliard de dollars depuis son ouverture en 2013, notamment dans Allied Universal, CSP Technologies et Crisis Prevention Institute. Dans la continuité des autres changements apportés au sein de notre équipe, la promotion de Harper et son entrée au Comité d’investissement soulignent notre engagement à long terme sur le marché nord-américain. »

Harper Mates a rejoint le bureau de New York de Wendel en 2015. Elle travaillait auparavant chez MidOcean Partners, un fonds de private equity. Elle a commencé sa carrière dans la banque d’investissement chez JPMorgan Chase, puis elle a rejoint Citigroup. Elle est titulaire d’un B.B.A. en finance de l’université de Wisconsin-Madison et d’un M.B.A. de Harvard Business School.

Additionnellement à ses fonctions au sein du Comité d’investissement et du Conseil de surveillance de Wendel, Harper Mates siège au Conseil d’administration de Crisis Prevention Institute.

Agenda

18.03.2021

Résultats annuels 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 décembre 2020 (avant Bourse)

28.04.2021

Trading update T1 2021 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2021 (avant Bourse)

03.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant Bourse)

28.10.2021

T3 2021 Trading update – Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant Bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



