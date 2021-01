Eurobio Scientific complète sa gamme de tests COVID-19 avec un test antigénique rapide

La gamme de tests est entièrement référencée par l’Administration

Les nouveaux variants restent détectés par les tests PCR

Paris, le 18 janvier 2021 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, annonce aujourd’hui que l’intégralité de sa gamme de tests COVID-19, qui inclut son nouveau test propriétaire de diagnostic rapide permettant la recherche de l’antigène du SARS-Cov-2, est désormais référencée sur le site officiel de l’Administration1. Elle précise aussi que la performance des tests PCR qu’elle commercialise reste optimale face aux variants actuels du virus, entre autres le britannique.

Eurobio Scientific propose ainsi une offre globale de test de dépistage COVID-19 parmi les plus complètes, consciente de l’enjeu de santé publique et économique que représente la vague actuelle de l’épidémie de COVID-19, alors que la vaccination commence à être mise en œuvre.

Test unitaire antigénique par immunochromatographie

Le nouveau test propriétaire EBS 10-20 Ag Test, marqué CE, permet la recherche de l’antigène du SARS-Cov-2 sur écouvillon nasopharyngé. Le résultat est obtenu en 10 minutes. Sa mise en œuvre est plus aisée que celle des tests concurrents, les tubes de réactif pré-remplis évitant une étape de préparation délicate. De plus, des écouvillons particulièrement ergonomiques ont été choisis pour améliorer le confort des patients pendant le prélèvement.

Ce test est inscrit sur la liste des tests approuvés par les autorités de santé pour une commercialisation sur le territoire français. Ses très bonnes performances (95% de sensibilité et 99% de spécificité) assurent un rendu de résultat conforme aux attentes pour ce type de test.

Eurobio Scientific a conclu un premier partenariat avec la société NIO Pharma pour la distribution spécifique de ce test en pharmacie sur le territoire français.

NIO Pharma est une société française spécialisée dans la distribution de solutions numériques et de produits destinés aux officines. Elle commercialise un catalogue important de produits pharmaceutiques et dérivés à destination des pharmacies françaises.

Performance des tests PCR

Les gènes ciblés avec les tests PCR d’Eurobio Scientific ont été spécifiquement choisis pour être très stables, et ainsi muter moins que d’autres gènes comme c’est notamment le cas dans les variants actuels du virus SARS-CoV-2 (variants britannique, sud-africain et brésilien-japonais). Ainsi, grâce à la résilience accrue de ces tests, les variants du virus restent parfaitement détectés.

Les tests PCR d’Eurobio Scientific conservent donc toute leur performance en présence de nombreux variants, en particulier le britannique qui se propage actuellement au Royaume Uni et en Europe.

Une gamme de tests sérologiques prête pour accompagner la campagne vaccinale

La gamme de tests sérologiques d’Eurobio Scientific inclut des tests rapides unitaires, des tests automatisés pour les laboratoires, et des tests de séroneutralisation2, différents des tests anticorps standards, qui mesurent la capacité des anticorps d’un patient à neutraliser le virus. Ces tests permettent entre autres de vérifier que les personnes vaccinées bénéficient bien d'une immunité protectrice contre la COVID-19.

Avec cette offre particulièrement complète en sérologie, Eurobio Scientific est prête pour contribuer à l’efficacité de la campagne de vaccination.

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires 2020 : 25 janvier 2021

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 148 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.fr







Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris



Euronext Growth BPI Innovation et Next Biotech.



Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Contacts

Groupe Eurobio Scientific



Denis Fortier, Directeur Général



Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général



Tel. +33(0) 1 69 79 64 80



Calyptus



Mathieu Calleux / Gregory Bosson



Relations Investisseurs



Tel. +33(1) 53 65 68 68



eurobio-scientific@calyptus.net



Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur les, informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou qui sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.







1 https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

2 Aussi appelés tests d'anticorps neutralisants, ou encore tests d'immunité protectrice

Pièce jointe