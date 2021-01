Chiffre d’affaires 2020

Solide croissance organique de l’activité Home Digital Life portée par son adaptation rapide à la vente multicanal

Activité Digital Broadband en repli sous l’effet des reports de déploiement liés à la crise sanitaire

CA (M€) 2020 2019 1er trimestre 6.0 7.9 2e trimestre 6.2 7.7 3e trimestre 8.0 7.7 4e trimestre 9.0 9.0 Total CA 2020 29.1 32.2

Chiffre d’affaires annuel en retrait sous l’effet de la crise sanitaire mais retour de la croissance dès le troisième trimestre grâce à l’agilité du Groupe dans un contexte de crise.

Poursuite de la forte croissance des ventes web.

HF Company est résolument inscrit dans la transformation digitale de l’économie.

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 29,1 M€ au cours de l’exercice 2020, en repli de 9,5% par rapport à l’exercice 2019.

Après un premier semestre en retrait sous l’effet de la fermeture des principaux canaux de distribution du Groupe, HF Company a su s’adapter pour retrouver un niveau d’activité égal à 2019 dès le troisième trimestre, confirmé au quatrième trimestre. En rythme séquentiel, le chiffre d’affaires trimestriel a progressé chaque trimestre, confirmant le caractère durable de cette reprise. HF Company a en particulier bénéficié du développement de ses ventes web, qui ont une nouvelle fois enregistré une forte progression de 25 % en 2020 et représentent désormais 15% des ventes totales du Groupe. Ces ventes auront été multipliées par 2,5 en trois ans.

Dynamique très favorable au sein du pôle Home Digital Life. Pôle Broadband en retrait sous l’effet du report des déploiements liés à la crise sanitaire.

Par activité, le pôle Home Digital Life a réalisé une croissance de 5,5% sur l’exercice et démontre une nouvelle fois sa capacité de résilience, en faisant mieux que compenser le retard pris pendant la période de confinement. HF Company a enregistré un redressement de ses ventes dès le deuxième trimestre, qui s’est fortement amplifié tout au long de l’année. L’activité HDL a ainsi crû de 25% au T3 et de 14% au T4. Cette solide dynamique repose sur le succès de l’ensemble de ses lignes de produits TV, audio, accessoires de téléphonie mobiles et réseau et la poursuite de la forte croissance des ventes web. Le Groupe est ainsi parfaitement positionné pour tirer profit de la transformation digitale de l’économie. L’activité Digital Broadband, en baisse de 59,7%, reste pénalisée par le report des déploiements chez les opérateurs télécoms depuis le début de la crise sanitaire.

CA (M€) 2020 2019 Home Digital Life 24.0 22.8 Pôle Industrie 1.5 1.2 Digital Broadband 3.6 8.2 Total CA 9 mois 29.1 32.2

La dynamique de chiffre d’affaires affichée depuis le milieu du deuxième trimestre couplée à la très stricte gestion des coûts permet de confirmer l’atteinte d’un EBITDA positif sur le deuxième semestre de l’exercice.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuel 2020 le jeudi 4 février 2021 après Bourse

Réunion de présentation des résultats annuels le vendredi 5 février à 11h30 en visioconférence

https://us02web.zoom.us/j/81582740086

Contacts HF Company : 02 47 34 38 38 comfi@hfcompany.com







ISIN: FR0000038531– Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3896821/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

Pièce jointe