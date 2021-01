January 18, 2021 12:00 ET

ALHAMBRA, FILIALE DU GROUPE PROLOGUE, OBTIENT UNE SUBVENTION DE 1,6 M€ POUR SES TRAVAUX DE RECHERCHE DANS L’INFORMATIQUE QUANTIQUE APPLIQUÉE AU DOMAINE MÉDICAL



À la pointe de l’informatique quantique, Alhambra IT, filiale du groupe Prologue, à travers sa division aQuantum, mène depuis plusieurs années des recherches en partenariat avec des entreprises IT spécialisées, des institutions de recherche et des universités.

Ces travaux ont abouti au lancement, en octobre 2020, de QuantumPath (QPath) : une plateforme de développement, d’intégration et d’exploitation de logiciels quantiques qui libère les utilisateurs des complexités propres à chaque constructeur. Les outils de cette plateforme leur permettent de créer des solutions quantiques et de les intégrer de manière transparente pour fonctionner avec les différentes technologies proposées par IBM, Microsoft, Rigetti, D-Wave Google, ainsi qu’avec des simulateurs de processeurs quantiques.

QPath donne ainsi un accès facilité à l’informatique quantique et à sa puissance de calcul avec des applications dans les domaines de pointe comme la cybersécurité, l’intelligence artificielle, le Big Data et tous les travaux de recherche les plus complexes.

Dans le cadre de la recherche médicale plus spécifiquement, Alhambra a lancé un projet de R&D nommé QHealth en partenariat avec l’Université de Castilla-La Mancha, l’Institut Universitaire de Recherche Bio-sanitaire d’Extremadura (INUBE) et deux entreprises d’informatique médicale. Ce consortium, conduit par Alhambra, devrait ainsi contribuer à l’utilisation de l’informatique quantique par les médecins afin de créer des thérapies personnalisées capables d’augmenter la longévité et la qualité de vie au cours du troisième âge.

Dans le cadre de ce projet d’une durée de 3 ans, QHealth s’est vu accorder par le CDTI (Centre pour le Développement Technologique Industriel) une subvention de 3.671.282 €, dont 1.671.864 € pour les travaux qui seront réalisés par Alhambra.

Cette reconnaissance démontre une nouvelle fois l’excellence de la R&D réalisée par le groupe Prologue et la pertinence de son approche dans l’informatique quantique, centrée sur ses applications pratiques.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d’affaires annuel, le 15 février 2021 au plus tard.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l’un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 46 596 032

Publication, le 18 janvier 2021

Contact : Sylvie PROST-BOUCLE actionnaire@prologue.fr 01 41 47 70 06

