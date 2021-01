Lyon, le 18 janvier 2021 – Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients et renforce la coopération interentreprises en automatisant les cycles de gestion, annonce l’obtention de la certification ISO 14001:2015 pour son siège lyonnais par le cabinet international LRQA. Cette reconnaissance s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la performance environnementale de l’entreprise, et plus globalement de sa performance RSE récompensée par la médaille d’or par la plateforme de notation EcoVadis, plaçant l’éditeur dans le top 4% des sociétés évaluées.



Une norme pour un engagement durable en faveur de l’environnement

La norme internationale ISO 14001 marque la volonté d’Esker de s’impliquer durablement dans la préservation de l’environnement, en fixant notamment les principes d’un système de management respectueux des bonnes pratiques environnementales. Le principe d’amélioration continue fait partie intégrante de cette norme et fait écho à la méthodologie Agile adoptée par Esker en 2011.

Cette démarche, engagée depuis plusieurs années par la direction de l’entreprise avec l’implication de l’ensemble des collaborateurs, est avant tout une opportunité de progresser et l’occasion de repenser ses processus. L’objectif est de proposer un fonctionnement plus éthique, de plus en plus réclamé par les clients, collaborateurs, partenaires et investisseurs.

Réduire l’impact écologique chez ses clients comme en interne

Le cœur de métier d’Esker, axé sur l'automatisation des processus métiers et la dématérialisation des documents entraîne une réduction considérable de la consommation de papier, d'eau et d'énergie pour ses clients. Pour aller plus loin dans son engagement, Esker a mis en place de nombreuses actions au sein de l’entreprise afin de limiter son propre impact écologique :

Choisir des fournisseurs durables : hébergement chez des prestataires plus vertueux sur l'environnement (SynAAps, Microsoft Azure).

: hébergement chez des prestataires plus vertueux sur l'environnement (SynAAps, Microsoft Azure). Réduire les consommations énergétiques : migration des données de serveurs multiples vers une plateforme SaaS mutualisée permettant de réduire de façon conséquente les consommations énergétiques des datacenters, matériels informatiques moins énergivores, éclairage LED généralisé et détecteurs de présence dans les parties communes de ses locaux.

: migration des données de serveurs multiples vers une plateforme SaaS mutualisée permettant de réduire de façon conséquente les consommations énergétiques des datacenters, matériels informatiques moins énergivores, éclairage LED généralisé et détecteurs de présence dans les parties communes de ses locaux. Prolonger la durée de vie du matériel informatique : possibilité pour les salariés de récupérer le matériel informatique de l’entreprise moyennant un don à une association caritative.

: possibilité pour les salariés de récupérer le matériel informatique de l’entreprise moyennant un don à une association caritative. Favoriser les transports doux : préférence du train sur l’avion pour les déplacements professionnels, parking vélos sécurisés et adaptés aux vélos électrifiés, mise à disposition de véhicules électriques, trottibox dans les bureaux, douches et vestiaires pour permettre aux personnes venant au bureau à vélo de se changer.

: préférence du train sur l’avion pour les déplacements professionnels, parking vélos sécurisés et adaptés aux vélos électrifiés, mise à disposition de véhicules électriques, trottibox dans les bureaux, douches et vestiaires pour permettre aux personnes venant au bureau à vélo de se changer. Sensibiliser les salariés : mise à disposition de bacs de tri, organisation d’ateliers sur les bonnes pratiques du recyclage, initiation au concept du zéro-déchet, nettoyage des boîtes mail, développement logiciel fortement orienté sur la performance des solutions clients pour maximaliser l’utilisation des processeurs sur les serveurs (utilisés à +80%), organisation de conférences sur l’éco-conception de logiciels.

Un projet d’entreprise soutenu par ses collaborateurs

« Esker est un éditeur de logiciels qui se préoccupe pleinement et activement de la cause environnementale, validé en cela par la certification ISO 14001. L'audit a permis de révéler des nombreuses forces dans l’organisation, notamment la capacité à mobiliser ses salariés, et aussi de démontrer un réel engagement sur le long terme en faveur de l’environnement. » – Extrait de la réunion de clôture menée par la Responsable d’audit Lloyd’s Register France (LRQA) Catherine Farcot « L’obtention de la certification ISO 14001 et de la médaille d’or EcoVadis vient récompenser nos efforts et nous encourage à continuer dans cette direction. Si notre démarche résulte d’une demande grandissante de nos clients, collaborateurs et investisseurs, nous croyons profondément en une croissance économique à somme positive, qui s'inscrit dans une perspective éthique de long terme et intègre les contraintes écologiques et sociales. » – Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

Esker fera chaque année l’objet d’un audit de contrôle pour valider sa conformité ISO 14001 dans la durée, et envisage la certification d’autres entités du Groupe. L’entreprise est également évaluée chaque année par EcoVadis pour sa performance RSE, et cherche à obtenir la médaille de platine en 2021.

Pour en savoir plus sur la démarche RSE d’Esker, consulter la page www.esker.fr/RSE

À propos d’Esker



Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.





