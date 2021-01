January 18, 2021 14:02 ET

RENSSELAER, New York, Jan. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodellen für die Arzneimittelforschung, gibt die Erweiterung seines Portfolios für die Immunonkologie bekannt.



Die Immunonkologie hat in der Forschung besondere Priorität, weil sie das körpereigene Immunsystem dazu nutzt, bestimmte Krebsarten effektiv zu behandeln. Syngene Tumortiermodelle spielen eine entscheidende Rolle, weil sie immunkompetente Standardmäuse aus Inzuchtlinien verwenden, die zur Bewertung immunmodulatorischer Therapien erforderlich sind. Diesen Modellen werden Maustumore aus der gleichen Abstammungslinie eingepflanzt. Die genetische Ähnlichkeit zwischen Tumor und Empfängertier verhindert, dass das Empfängertier den Tumor abstößt.

Eine wichtiger Aspekt bei der Verwendung syngener Modelle ist, dass einige Arzneimittelkandidaten eine negative Immunantwort verursachen können, die beim Menschen nicht vorkommt. Standardmäuse können Anti-Drug-Antikörper (ADA) entwickeln, die das Arzneimittel neutralisieren oder sogar eine anaphylaktische Reaktion auslösen können. Dies kann die Bestimmung der therapeutischen Wirksamkeit durch die Forscher in einer präklinischen Studie verhindern.

Taconics Jh-Maus , der die B-Zellen fehlen, die aber andere Immunzelltypen aufweist, zum Beispiel T-Zellen, die wichtig für die Bewertung von Immuntherapien sind, wird weithin eingesetzt, um dieses Problem zu lösen. Da die Jh-Maus keine ADA produzieren kann, gibt es keine Neutralisierung oder pharmakokinetischen Auswirkungen auf das Arzneimittel und kein Risiko einer anaphylaktischen Reaktion. Die Jh-Maus von Taconic war bisher nur auf dem BALB/c -Hintergrund verfügbar, so dass sie nur für einen Teil der Studien mit syngenen Tumormodellen anwendbar war. Die neue Jh-Maus auf dem C57BL/6-Hintergrund erweitert die Nutzbarkeit und deckt die meisten Untersuchungen ab.

„Taconic ist bestrebt, wichtige immunonkologische Mausmodelle zu erstellen und gleichzeitig den Zugang dazu für die Arzneimittelforschung zu erleichtern“, so Dr. Michael Seiler, Vice President Commercial Models bei Taconic. „Die Jh-Maus steht weltweit sowohl für die gemeinnützige als auch für die gewinnorientierte Forschung zur Verfügung, auch für Auftragsforschungsinstitute.“

Kohorten der C57BL/6- und auch der BALB/c -Versionen der Jh-Maus sind ab sofort lieferbar.

Die Jh-Modelle sind nur ein Aspekt von Taconics Immunonkologie-Portfolio , das humanisierte Mäuse auf der Basis der immundefizienten CIEA NOG mouse® sowie kundenspezifische Modelldesign- und Koloniemanagement-Lösungen umfasst.

Weitere Informationen zu der Jh-Maus erhalten Sie bei Taconic unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) in den USA, +45 70 23 04 05 in Europa oder per E-Mail unter info@taconic.com .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

